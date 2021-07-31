|
Есть проблема? Обратитесь к власти напрямую - телефонные линии эффективно решают вопросы белорусов
31.07.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Решить вопросы белорусов. Сегодня по традиции на связь выходят заместители председателей областных, городских и районных исполкомов. В Минском облисполкоме на вопросы граждан ответит первый заместитель председателя Сергей Левкович. В столичной мэрии - заместитель председателя Юрий Трущенко.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Решить вопросы белорусов. Сегодня по традиции на связь выходят заместители председателей областных, городских и районных исполкомов. В Минском облисполкоме на...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)