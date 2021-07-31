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В. Корнилов: Нелегальные мигранты в Литве - проблема, которую Европа сама себе создала, начав санкции против Беларуси
31.07.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Поток нелегальных мигрантов в Литву - проблема, которую Европа сама себе создала, начиная санкционную политику против Беларуси. Как говорится, за что боролись, на то и напоролись. Теперь союзники по демократии должны помочь Литве. Правда, их помощь уже больше похожа на анекдот.
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В. Корнилов: Нелегальные мигранты в Литве - проблема, которую Европа сама себе создала, начав санкции против Беларуси
Поток нелегальных мигрантов в Литву - проблема, которую Европа сама себе создала, начиная санкционную политику против Беларуси. Как говорится, за что боролись, на...
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