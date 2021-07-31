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В. Корнилов: Нелегальные мигранты в Литве - проблема, которую Европа сама себе создала, начав санкции против Беларуси

31.07.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Поток нелегальных мигрантов в Литву - проблема, которую Европа сама себе создала, начиная санкционную политику против Беларуси.  Как говорится, за что боролись, на то и напоролись. Теперь союзники по демократии должны помочь Литве. Правда, их помощь уже больше похожа на анекдот. 

Таким мнением о миграционном кризисе в Литве поделился с нашим телеканалом российский и украинский политолог, историк и журналист Владимир Корнилов.  

Владимир Корнилов, украинский и российский политолог, историк, журналист:
Я вот не знаю, есть ли еще такие примеры, как гуманитарная помощь в виде колючей проволоки! Я не знаю, можно еще концлагерь построить в виде гуманитарной помощи, что-то в таком духе. Давайте газовые печи предоставим как гуманитарную помощь для литовского народа. Конечно, это смешно, если бы не было так грустно, если бы мы не понимали, что за всем этим стоит. А стоит проблема, которая Европа сама себе создала, начав санкции против Беларуси. Мы же помним, как Президент Лукашенко честно предупредил: у вас будут проблемы, мы снимаем с себя ответственность, сами ловите мигрантов и содержите. Я помню, как смеялись западные СМИ, тоже мне, нашел чем угрожать! Теперь воют! Проволоки! Вы говорите, колючая проволока от Украины! А знаете, чем Швеция Литве помогла? 80 кроватей прислала! Это, конечно, не так смешно, как колючая проволока. На самом деле - это действительно серьезная проблема, которую Европа сама себе и создала.  


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Поток нелегальных мигрантов в Литву - проблема, которую Европа сама себе создала, начиная санкционную политику против Беларуси.  Как говорится, за что боролись, на...
 
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