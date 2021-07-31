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Е. Макаревич: Конституция - базис в процессе строительства будущего Беларуси
31.07.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Нормы, закрепленные в Конституции, определяют траекторию развития страны в долгосрочной перспективе. Это те нормы, которые декларируют модель будущего. Об этом в интервью Белорусскому радио заявил член Конституционной комиссии, председатель Молодежного совета при Национальном собрании Беларуси Егор Макаревич.
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Нормы, закрепленные в Конституции, определяют траекторию развития страны в долгосрочной перспективе. Это те нормы, которые декларируют модель будущего. Об этом в...
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