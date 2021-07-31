Состоялся телефонный разговор Президента Беларуси и патриарха Кирилла

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Накануне поздно вечером состоялся телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Акцент во время беседы был сделан на тематике межконфессиональных отношений. И, конечно, обсудили собеседники положение дел в церкви в целом - отметили в пресс-службе главы государства. В центре внимания была и ситуация в Беларуси и России.