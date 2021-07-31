Луцкий: мы должны отстаивать свою историческую память и воспитывать патриотов

Источник материала: БелТА

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мы должны отстаивать свою историческую память и воспитывать патриотов. Об этом заявил журналистам заместитель главы Администрации Президента Игорь Луцкий на торжественном мероприятии, посвященном 25-летию со дня открытия мемориального комплекса на острове Мужества и Скорби в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мемориалы - своеобразные метки памяти, один из ярких примеров, который не позволяет нам забывать о подвиге белорусов. За нами - наши матери, впереди - наши дети, и мы должны отчетливо понимать: если мы сдадим эти места тем, кто их потом разрушит, нам этого не простят следующие поколения. Мы должны отстаивать свою историческую память, воспитывать патриотов, людей, которые не бросают в прошлое камни, которые строят будущее страны на фундаменте, заложенном нашими предками, - вот что нужно делать сейчас", - подчеркнул Игорь Луцкий.

Говоря об Афганской войне, замглавы Администрации Президента отметил, что тогда белорусские солдаты с честью выполнили отданный приказ. "Наши ребята не посрамили ни оружия, ни своего долга. И очень важно, чтобы мы донесли это нашим молодым людям. Сейчас им кажется, что мир простой, яркий, светлый, что вокруг все хорошо. Да, мы мирные люди, и это строки белорусского гимна. Но надо понимать, что за этим мирным солнцем может быть все что угодно", - сказал он.

"Можно тысячу раз говорить об Украине, Сербии, разных конфликтных точках мира, но, возвращаясь к Афганистану, отмечу, что Кабул когда-то был цветущей столицей. Прошло более 30 лет, и на примере этой страны мы видим разруху, наркотрафик, там люди не живут - они существуют. Поэтому важно, чтобы мы мирно жили в Беларуси и любили свою страну", - заключил Игорь Луцкий.-0-