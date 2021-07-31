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На уборочной в Беларуси работают межведомственные мониторинговые группы

31.07.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

На уборочной одновременно с аграриями работают межведомственные мониторинговые группы. Специалисты посещают поля, зерносушильные комплексы и мехдворы. Сотрудники правоохранительных органов следят за состоянием техники, трудовой дисциплиной, занимаются профилактикой правонарушений. Спасателей в свою очередь интересует пожарная безопасность на жатве - наличие огнетушителей и средств пожаротушения на привлекаемой технике, а также на зерносушильных комплексах и в местах хранения зерна.

Межведомственные мониторинговые группы будут работать по всей стране до конца уборочной кампании. Их главная задача - содействовать качественному сбору и  хранению нового урожая.


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На уборочной одновременно с аграриями работают межведомственные мониторинговые группы. Специалисты посещают поля, зерносушильные комплексы и мехдворы....
 
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