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На уборочной в Беларуси работают межведомственные мониторинговые группы
31.07.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
На уборочной одновременно с аграриями работают межведомственные мониторинговые группы. Специалисты посещают поля, зерносушильные комплексы и мехдворы. Сотрудники правоохранительных органов следят за состоянием техники, трудовой дисциплиной, занимаются профилактикой правонарушений. Спасателей в свою очередь интересует пожарная безопасность на жатве - наличие огнетушителей и средств пожаротушения на привлекаемой технике, а также на зерносушильных комплексах и в местах хранения зерна.
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На уборочной одновременно с аграриями работают межведомственные мониторинговые группы. Специалисты посещают поля, зерносушильные комплексы и мехдворы....
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