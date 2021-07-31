Белорусские десантники отработали приземление на воду

Источник материала: БT

C небес на водную гладь. Бойцы бригады спецназа отработали один из сложнейших элементов подготовки голубых беретов - десантирование на воду. К его выполнению допускаются военнослужащие, имеющие немалый опыт прыжков на сушу. Самолет бойцы покидают на высоте около 600 метров. После выхода за борт в воздухе десантники находятся около минуты. За это время им нужно провести десятки манипуляций и подготовиться к приводнению.



Норматив приземления на воду непростой и требующий психологической устойчивости. Укрепляется она регулярными тренировками. Бойцы досконально изучают действия в воздухе и знают, как реагировать в случае внештатной ситуации.



Читайте также:



