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Белорусские десантники отработали приземление на воду
31.07.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
C небес на водную гладь. Бойцы бригады спецназа отработали один из сложнейших элементов подготовки голубых беретов - десантирование на воду. К его выполнению допускаются военнослужащие, имеющие немалый опыт прыжков на сушу. Самолет бойцы покидают на высоте около 600 метров. После выхода за борт в воздухе десантники находятся около минуты. За это время им нужно провести десятки манипуляций и подготовиться к приводнению.
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C небес на водную гладь. Бойцы бригады спецназа отработали один из сложнейших элементов подготовки голубых беретов - десантирование на воду. К его выполнению...
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