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Белорусские десантники отработали приземление на воду

31.07.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

C небес на водную гладь. Бойцы бригады спецназа отработали один из сложнейших элементов подготовки  голубых беретов - десантирование на воду. К его выполнению допускаются военнослужащие, имеющие немалый опыт прыжков на сушу. Самолет бойцы покидают на высоте около 600 метров. После выхода за борт в воздухе десантники находятся около минуты. За это время им нужно провести десятки манипуляций и подготовиться к приводнению. 

Норматив приземления на воду непростой и требующий психологической устойчивости. Укрепляется она регулярными тренировками. Бойцы досконально изучают действия в воздухе и знают, как реагировать в случае внештатной ситуации.

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C небес на водную гладь. Бойцы бригады спецназа отработали один из сложнейших элементов подготовки  голубых беретов - десантирование на воду. К его выполнению...
 
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