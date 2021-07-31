Реакция команды Белтелерадиокомпании на золото Ивана Литвиновича

Источник материала: БT

В Токио работает команда Белтелерадиокомпании. Наши коллеги освещают все события Олимпиады в режиме нон-стоп и в прямых трансляциях, и в информационных выпусках. Победная новость застала их в рабочей атмосфере - прямо во время подготовки материала к эфиру.