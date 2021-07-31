|
Реакция команды Белтелерадиокомпании на золото Ивана Литвиновича
31.07.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В Токио работает команда Белтелерадиокомпании. Наши коллеги освещают все события Олимпиады в режиме нон-стоп и в прямых трансляциях, и в информационных выпусках. Победная новость застала их в рабочей атмосфере - прямо во время подготовки материала к эфиру.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Токио работает команда Белтелерадиокомпании. Наши коллеги освещают все события Олимпиады в режиме нон-стоп и в прямых трансляциях, и в информационных выпусках....
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)