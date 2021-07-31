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Реакция команды Белтелерадиокомпании на золото Ивана Литвиновича

31.07.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Токио работает команда Белтелерадиокомпании. Наши коллеги освещают все события Олимпиады в режиме нон-стоп и в прямых трансляциях, и в информационных выпусках. Победная новость застала их в рабочей атмосфере - прямо во время подготовки материала к эфиру.



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Теги: Новости
 
 
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В Токио работает команда Белтелерадиокомпании. Наши коллеги освещают все события Олимпиады в режиме нон-стоп и в прямых трансляциях, и в информационных выпусках....
 
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