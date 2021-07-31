Серафим Саровский: почему он так любим простым народом?

Источник материала: БелТА

1 августа Православная Церковь празднует день памяти преподобного Серафима Саровского. За свои 79 лет жизни этот святой пережил многие гонения, 30 лет жил отшельником, нес подвиги столпничества и безмолвия. Сегодня его икону можно увидеть в каждом храме.

Почему православные верующие так почитают Серафима Саровского?





Родился будущий Саровский святой (в миру Прохор Исидорович Мошнин) 19 июля 1754 года в купеческой курской семье. Уже в юности он решил посвятить свою жизнь служению Богу.

Известно, что подвижник был добр ко всем приходившим к нему. Когда после долгих лет молитв и поста о нем стала разносится слава, люди начали приходить к старцу за советом. Никто не уходил в печали. Утешение получали даже отъявленные атеисты, изначально желавшие просто посмеяться над преподобным. Даже когда на святого напали разбойники он не пожелал защититься, хотя у него был топор, которым он рубил дрова. После этого нападения старец так и не оправился – его здоровье сильно пошатнулось.

За любовь к людям и невероятную кротость Серафим Саровский стал особо почитаем у православных христиан. Являясь нашим современником, он своим примером явил красоту христианской жизни и многих привел к Богу.

Известные высказывания святого Серафима





Всеми мерами надобно стараться, чтоб сохранить мир душевный и не возмущаться оскорблениями от других; для сего нужно всячески стараться удерживать гнев и посредством внимания ум и сердце соблюдать от непристойных движений.

Такое упражнение может доставить человеческому сердцу тишину и соделать оное обителью для Самого Бога.





Употребил ли ты пищи много или сделал другое что сродное слабости человеческой, не возмущайся сим, не прибавляй вреда ко вреду; но, мужественно подвигнув себя к исправлению, старайся сохранить мир душевный, по слову Апостола: блаженъ не осуждаяй себе, о немже искушается (Рим. 14, 22).





Тело есть раб души, душа - царица, а потому сие есть милосердие Господне, когда тело изнуряется болезнями; ибо от сего ослабевают страсти, и человек приходит в себя; и самая болезнь телесная раждается иногда от страстей.





Отчего мы осуждаем братий своих? Оттого, что не стараемся познать самих себя. Кто занят познанием самого себя, тому некогда замечать за другими. Осуждай себя и перестанешь осуждать других.

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