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Серафим Саровский: почему он так любим простым народом?

31.07.2021 15:03 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

1 августа Православная Церковь празднует день памяти преподобного Серафима Саровского. За свои 79 лет жизни этот святой пережил многие гонения, 30 лет жил отшельником, нес подвиги столпничества и безмолвия. Сегодня его икону можно увидеть в каждом храме.

Почему православные верующие так почитают Серафима Саровского?

Серафим Саровский: почему он так любим простым народом?

Родился будущий Саровский святой (в миру Прохор Исидорович Мошнин) 19 июля 1754 года в купеческой курской семье. Уже в юности он решил посвятить свою жизнь служению Богу.

Известно, что подвижник был добр ко всем приходившим к нему. Когда после долгих лет молитв и поста о нем стала разносится слава, люди начали приходить к старцу за советом. Никто не уходил в печали. Утешение получали даже отъявленные атеисты, изначально желавшие просто посмеяться над преподобным. Даже когда на святого напали разбойники он не пожелал защититься, хотя у него был топор, которым он рубил дрова. После этого нападения старец так и не оправился – его здоровье сильно пошатнулось.

За любовь к людям и невероятную кротость Серафим Саровский стал особо почитаем у православных христиан. Являясь нашим современником, он своим примером явил красоту христианской жизни и многих привел к Богу.

Известные высказывания святого Серафима

Серафим Саровский: почему он так любим простым народом?

Всеми мерами надобно стараться, чтоб сохранить мир душевный и не возмущаться оскорблениями от других; для сего нужно всячески стараться удерживать гнев и посредством внимания ум и сердце соблюдать от непристойных движений.

Такое упражнение может доставить человеческому сердцу тишину и соделать оное обителью для Самого Бога.

Серафим Саровский: почему он так любим простым народом?

Употребил ли ты пищи много или сделал другое что сродное слабости человеческой, не возмущайся сим, не прибавляй вреда ко вреду; но, мужественно подвигнув себя к исправлению, старайся сохранить мир душевный, по слову Апостола: блаженъ не осуждаяй себе, о немже искушается (Рим. 14, 22).

Серафим Саровский: почему он так любим простым народом?

Тело есть раб души, душа - царица, а потому сие есть милосердие Господне, когда тело изнуряется болезнями; ибо от сего ослабевают страсти, и человек приходит в себя; и самая болезнь телесная раждается иногда от страстей.

Серафим Саровский: почему он так любим простым народом?

Отчего мы осуждаем братий своих? Оттого, что не стараемся познать самих себя. Кто занят познанием самого себя, тому некогда замечать за другими. Осуждай себя и перестанешь осуждать других.

Фото из открытых источников

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За любовь к людям и невероятную кротость Серафим Саровский стал особо почитаем у православных христиан. Он своим примером явил красоту христианской жизни и многих...
 
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