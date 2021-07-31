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До 100 ц/га - белорусские ученые разрабатывают и новые сорта сельхозкультур
31.07.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Для получения весомых урожаев в нынешних климатических условиях белорусские ученые разрабатывают и новые сорта сельхозкультур. Об этом в проекте
Ежегодно до 50 миллионов долларов зарабатывает Академия наук на экспорте, в том числе семян, саженцев и других разработках.
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Для получения весомых урожаев в нынешних климатических условиях белорусские ученые разрабатывают и новые сорта сельхозкультур. Об этом в проекте "Вопрос номер...
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