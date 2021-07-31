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До 100 ц/га - белорусские ученые разрабатывают и новые сорта сельхозкультур

31.07.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Для получения  весомых урожаев в нынешних климатических условиях  белорусские ученые разрабатывают и новые сорта сельхозкультур.  Об этом в проекте "Вопрос номер 1" рассказал председатель президиума Национальной академии наук Владимир Гусаков. Ученые уверены, что с каждого поля можно добиться 100 центнеров с гектара. 

Ежегодно до 50 миллионов долларов зарабатывает Академия наук  на экспорте, в том числе семян, саженцев и других разработках. 


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Для получения  весомых урожаев в нынешних климатических условиях  белорусские ученые разрабатывают и новые сорта сельхозкультур.  Об этом в проекте "Вопрос номер...
 
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