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Андрей Король о первых итогах вступительной кампании 2021, стоимости обучения и новых специальностях

31.07.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В университетах подводят первые итоги вступительной кампании 2021: прием документов на бюджетную форму обучения  завершен, но сам процесс поступления не окончен.  Какие специальности оказались самыми популярными,  кто зачислен в вуз без экзаменов,  сколько 100-балльников пришли за высшим образованием? 

О промежуточных результатах приемной кампании Белгосуниверситета, о стоимости обучения и новых специальностях  рассказал ректор вуза Андрей Король.


Смотрите также: 

Ректор БГУ Андрей Король о рейтингах университета - в проекте "Успеть до полуночи"

Андрей Король - ректор БГУ




 
 
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В университетах подводят первые итоги вступительной кампании 2021: прием документов на бюджетную форму обучения  завершен, но сам процесс поступления не окончен. ...
 
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