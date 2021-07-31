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Андрей Король о первых итогах вступительной кампании 2021, стоимости обучения и новых специальностях
31.07.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В университетах подводят первые итоги вступительной кампании 2021: прием документов на бюджетную форму обучения завершен, но сам процесс поступления не окончен. Какие специальности оказались самыми популярными, кто зачислен в вуз без экзаменов, сколько 100-балльников пришли за высшим образованием?
О промежуточных результатах приемной кампании Белгосуниверситета, о стоимости обучения и новых специальностях рассказал ректор вуза Андрей Король.
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Андрей Король о первых итогах вступительной кампании 2021, стоимости обучения и новых специальностях
В университетах подводят первые итоги вступительной кампании 2021: прием документов на бюджетную форму обучения завершен, но сам процесс поступления не окончен. ...
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