Андрей Король о первых итогах вступительной кампании 2021, стоимости обучения и новых специальностях

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В университетах подводят первые итоги вступительной кампании 2021: прием документов на бюджетную форму обучения завершен, но сам процесс поступления не окончен. Какие специальности оказались самыми популярными, кто зачислен в вуз без экзаменов, сколько 100-балльников пришли за высшим образованием?

О промежуточных результатах приемной кампании Белгосуниверситета, о стоимости обучения и новых специальностях рассказал ректор вуза Андрей Король.





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Андрей Король - ректор БГУ









