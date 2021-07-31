Ксения Лебедева об истории с мигрантами в Литве

Источник материала: БT

Литовцы между собой подшучивают, что скоро им придется изучать арабский, настолько все нехорошо, мягко говоря, складывается в истории с мигрантами. Но это смех сквозь слезы. Потому что защитить своих людей Литва не может, но может показать, насколько мягкая полицейская дубинка. Мол, знайте свое место, а с местом для мигрантов мы сами разберемся.

Только вот лагеря для нелегалов с Ближнего Востока хотят строить в деревушках, где численность местных меньше в три раза по сравнению с прибывшими из Ирака, Сирии, Афганистана. Вот и подсчитайте, как скоро литовцы вторым национальным языком сделают арабский, а цвет кожи их детей и внуков посмуглеет. Нужно отметить, что это нормальная тенденция Евросоюза, посмотрите на Германию и Францию.

Ксения Лебедева расскажет про свой взгляд на эти и не только события недели.





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