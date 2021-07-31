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Посольство Беларуси рекомендует воздержаться от посещения районов Турции с лесными пожарами

31.07.2021 23:21 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посольство Беларуси в Турции опубликовало на своем сайте рекомендации в связи с лесными пожарами в ряде районов этой страны, сообщает БЕЛТА.

В связи со стихийным бедствием, бушующими лесными пожарами, возникшими на курортах Турции, Посольство Беларуси в Турции рекомендует согражданам, проживающим и прилетевшим на курорты пожароопасных регионов в первую очередь не поддаваться панике, а спокойно находиться в своей гостинице.

Учитывая, что решение об эвакуации как местных жителей, так и постояльцев отелей в любом случае принимают местные власти, рекомендуется не покидать территории отелей и при возникновении внештатных или чрезвычайных ситуаций строго следовать указаниям местных властей и администрации отеля. "В качестве рекомендаций для тех, кто находится в районах лесных пожаров, также предлагаем собрать вещи со всем необходимым (документы, деньги, вода, питание) на случай возможной эвакуации. В связи с перебоями с электричеством в районах стихийных бедствий рекомендуется зарядить телефоны и другие устройства коммуникации. Также предлагаем информировать родственников и друзей о вашем месте нахождения и планах по дальнейшим действиям", - говорится в сообщении дипмиссии.

Для тех, кто планирует направиться на отдых в регионы, пострадавшие от лесных пожаров, рекомендуется воздержаться от поездки: отказаться либо перенести сроки посещения районов Турции с лесными пожарами.

Для получения экстренной помощи находящиеся в Турции граждане Республики Беларусь могут связаться с сотрудниками Посольства по дежурным телефонам, которые опубликованы на сайте дипмиссии.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В связи со стихийным бедствием, бушующими лесными пожарами, возникшими на курортах Турции, Посольство Беларуси в Турции рекомендует согражданам, проживающим и...
 
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