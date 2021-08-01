Источник материала: БелТА

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский детский фонд проводит республиканскую акцию "Соберем ребенка в школу", сообщил корреспонденту БЕЛТА директор фонда Александр Трухан.

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"Белорусский детский фонд по многолетней традиции​ помогает​ сиротам, больным детям, детям-инвалидам, из многодетных и неполных семей, обучающимся в общеобразовательных и специальных школах подготовиться к новому учебному году. И особенное внимание уделяется тем ребятам, которые пойдут в первый класс. Для них в​о время акции "Соберем ребенка в школу" будут переданы письменные принадлежности, портфели, обувь, одежда и другие необходимые вещи", - рассказал Александр Трухан.

По его словам, акция продлится по 1 сентября. Присоединиться к добрым делам​ могут все желающие.

"Гомельским областным отделением Детского фонда уже вручено более 159 школьных костюмов производства ОАО "Коминтерн" школьникам из Бабичской и Улуковской вспомогательных школ-интернатов, Василевичской специальной общеобразовательной школы-интерната для детей с нарушениями зрения, воспитанникам Мозырского детского дома. Гродненское областное отделение фонда уже поздравило первых​ 20 будущих первоклассников.​ На базе Дошкольного центра развития ребенка №11 города Гродно для​ детей была организована квест-игра "Удивительные приключения", в ходе которой они играли в интеллектуальные игры, разгадывали ребусы, решали задачи, пели и танцевали. А в конце все получили заслуженные подарки - школьные рюкзаки с канцелярскими принадлежностями", - отметил директор фонда.

​​Минское областное отделение Белорусского детского фонда совместно с районными отделениями​ до конца августа детям из многодетных семей, детям-сиротам вручат школьные принадлежности, одежду, обувь на сумму не менее Br10 тыс. А для школ-интернатов и детских домов семейного типа к началу учебного года закупят гигиенические маски и дезсредства.

"Центральный офис Детского фонда в конце лета пригласит в Минск будущих первоклассников - воспитанников детских домов семейного типа на праздничную и развлекательную программу. И, конечно, каждый ребенок​ получит в подарок ранец с письменными принадлежностями", - добавил Александр Трухан.-0-