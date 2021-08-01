|
В. Хренин: Мы не должны забывать Афганскую войну и предать подвиг нашего народа забвению
01.08.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Торжественные мероприятия, посвященные 25-летию со дня открытия памятника воинам-интернационалистам, погибшим в Афганистане, накануне прошли на Острове Мужества и Скорби в Минске. Комплекс в 1996 году открыли Президент Александр Лукашенко и Митрополит Минский и Слуцкий, Патриарший Экзарх всея Беларуси Филарет. Каждый год здесь собираются воины-интернационалисты из разных стран со своими семьями. Как отметил министр обороны Беларуси Виктор Хренин, мы не должны забывать Афганскую войну и предать подвиг нашего народа забвению. Около 30 тысяч белорусов прошли через Афганистан. Героями Советского Союза стали 7 наших земляков. Более 2 тысяч военнослужащих были награждены орденами и медалями.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Торжественные мероприятия, посвященные 25-летию со дня открытия памятника воинам-интернационалистам, погибшим в Афганистане, накануне прошли на Острове Мужества и...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)