В. Хренин: Мы не должны забывать Афганскую войну и предать подвиг нашего народа забвению

Источник материала: БT

Торжественные мероприятия, посвященные 25-летию со дня открытия памятника воинам-интернационалистам, погибшим в Афганистане, накануне прошли на Острове Мужества и Скорби в Минске. Комплекс в 1996 году открыли Президент Александр Лукашенко и Митрополит Минский и Слуцкий, Патриарший Экзарх всея Беларуси Филарет. Каждый год здесь собираются воины-интернационалисты из разных стран со своими семьями. Как отметил министр обороны Беларуси Виктор Хренин, мы не должны забывать Афганскую войну и предать подвиг нашего народа забвению. Около 30 тысяч белорусов прошли через Афганистан. Героями Советского Союза стали 7 наших земляков. Более 2 тысяч военнослужащих были награждены орденами и медалями.



Каждый год 15 февраля - в день вывода советских войск с территории Афганистана - у часовни на Острове слез проходят траурные мероприятия в память о погибших солдатах. Их подвиг и мужество достойны восхищения. И эта память передается из поколения в поколение.



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