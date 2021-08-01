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В. Хренин: Мы не должны забывать Афганскую войну и предать подвиг нашего народа забвению

01.08.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Торжественные мероприятия, посвященные 25-летию со дня открытия памятника воинам-интернационалистам, погибшим в Афганистане, накануне прошли на Острове Мужества и Скорби в Минске. Комплекс в 1996 году  открыли Президент Александр Лукашенко и Митрополит Минский и Слуцкий, Патриарший Экзарх всея Беларуси Филарет. Каждый год здесь собираются воины-интернационалисты из разных стран со своими семьями. Как отметил министр обороны Беларуси Виктор Хренин, мы не должны забывать Афганскую войну и предать подвиг нашего народа забвению. Около 30 тысяч белорусов прошли через Афганистан. Героями Советского Союза стали 7 наших земляков. Более 2 тысяч военнослужащих были награждены орденами и медалями. 

Каждый год 15 февраля - в день вывода советских войск с территории Афганистана - у часовни на Острове слез проходят траурные мероприятия в память о погибших солдатах. Их подвиг и мужество достойны восхищения. И эта память передается из поколения в поколение.

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Теги: Минск
 
 
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Торжественные мероприятия, посвященные 25-летию со дня открытия памятника воинам-интернационалистам, погибшим в Афганистане, накануне прошли на Острове Мужества и...
 
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