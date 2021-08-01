В Беларуси увеличиваются размеры пособия по уходу за ребенком в возрасте до трех лет

Источник материала: БT

С 1 августа в Беларуси вступает в силу ряд изменений в социальной сфере. С сегодняшнего дня - новый бюджет прожиточного минимума. В среднем на душу населения он составит 283 рубля и 46 копеек. Это плюс 3,7 % к прежнему размеру. Бюджет традиционно подтягивает за собой и другие надбавки.



Увеличиваются размеры пособия по уходу за ребенком в возрасте до трех лет: На первого ребенка выплаты составят 495 рублей, на второго и последующих детей - 566, а на ребенка-инвалида - 637 рублей.



Изменения коснулись и надбавок пенсионерам: те, кто достиг 75 лет, будут получать 53 рубля, 80 лет - почти 71 рубль. А доплаты на уход пенсионерам, достигшим 80-летнего возраста, составят 35 рублей.



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