|
В Беларуси увеличиваются размеры пособия по уходу за ребенком в возрасте до трех лет
01.08.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
С 1 августа в Беларуси вступает в силу ряд изменений в социальной сфере. С сегодняшнего дня - новый бюджет прожиточного минимума. В среднем на душу населения он составит 283 рубля и 46 копеек. Это плюс 3,7 % к прежнему размеру. Бюджет традиционно подтягивает за собой и другие надбавки.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 1 августа в Беларуси вступает в силу ряд изменений в социальной сфере. С сегодняшнего дня - новый бюджет прожиточного минимума. В среднем на душу населения он...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)