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Что чувствует атлет, который становится олимпийским чемпионом?
01.08.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Накануне первую золотую медаль принес батутист Иван Литвинович. С победой олимпийского чемпиона поздравил Президент Беларуси. За выступлением батутиста и его триумфом следила вся страна. В соцсетях и мессенджерах белорусы ликуют. Самые искренние слова благодарности поступают и в адрес тренерского штаба.
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Накануне первую золотую медаль принес батутист Иван Литвинович. С победой олимпийского чемпиона поздравил Президент Беларуси. За выступлением батутиста и его...
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