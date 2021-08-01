Источник материала: БT

Накануне первую золотую медаль принес батутист Иван Литвинович. С победой олимпийского чемпиона поздравил Президент Беларуси. За выступлением батутиста и его триумфом следила вся страна. В соцсетях и мессенджерах белорусы ликуют. Самые искренние слова благодарности поступают и в адрес тренерского штаба.



Об олимпийских эмоциях, которые невозможно подделать и которые вдохновляют, сюжет Александра Хоровца. Пришел, увидел, победил. Вот так, как Юлий Цезарь, к своей первой олимпийской награде шел 20-летний паренек Иван Литвинович. Батутист заявил сложнейшую программу из всех участников. И поразил всех судей своей амплитудой.



За выступлением наших атлетов с замиранием сердца следила вся Беларусь. Не стал исключением и штаб журналистской делегации Белтелерадиокомпании, которая в эти дни освещает Олимпиаду из Токио.



Офис делегации - это одно из немногих мест, где официально можно находиться без масок и, конечно же, искренне поддерживать своих спортсменов. За выставлением оценок нашим батутистам следим и мы - журналисты. Искренне сопереживаем.



Что чувствует атлет, который становится олимпийским чемпионом, наверное, сложно описать словами. Да и сам Иван Литвинович в первые минуты после оглашения результата еще не до конца понимает, что же он только что сделал.



Первая награда белорусов в Токио - и сразу высшей пробы. Социальные сети взрываются от эмоций. В адрес нашего олимпийского чемпиона без перерыва летят поздравления. Чествовали нашего чемпиона и в Олимпийской деревне. Сам же Литвинович с присущей ему скромностью говорит спасибо за поддержку.



Свою награду олимпийский чемпион посвятил своей бабушке, которая ушла из жизни



А еще, открыв медальный зачет на Играх, Литвинович вдохновил и других спортсменов на покорение токийских пьедесталов. Олимпиада только преодолела экватор. Именно во второй части главного старта четырехлетия сконцентрированы основные медальные силы нашей страны. Верим в белорусских атлетов.