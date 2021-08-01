TVOIBY - поддержи белорусских олимпийцев

Источник материала: БT

Давайте поддержим наших олимпийцев! На своей страничке в Instagram публикуйте короткие видео со словами поддержки нашим спортсменам, выкладывайте их с хештегом TVOIBY, и самые интересные мы покажем в наших дневниках . Они выходят в эфир каждый вечер.