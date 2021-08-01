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Бывает ли геноцид культуры - расскажем в "Главном эфире"
01.08.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Бороться за правду и историю военных лет Беларусь не перестанет, кто бы ни пытался ее переписать, ведь слишком высока была цена победы. За годы Великой Отечественной наша страна потеряла не только каждого третьего, понесла экономические убытки, но и чуть не лишилась души нации - своей культуры. Немецкая армия планомерно и целенаправленно вывозила и уничтожала ценные предметы историко-культурного наследия белорусов: из музеев, библиотек, архивов. Время в оккупации не прошло даром: после войны Беларусь была почти полностью разграблена.
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Бороться за правду и историю военных лет Беларусь не перестанет, кто бы ни пытался ее переписать, ведь слишком высока была цена победы. За годы Великой...
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