В БГУ подвели промежуточные итоги вступительной кампании - 2021

Источник материала: БT

Прием документов на бюджетную форму обучения завершен. В БГУ подвели промежуточные итоги вступительной кампании. Около 60 % студентов Белгосуниверситета - ребята из регионов. Об этом в интервью нашему телеканалу рассказал ректор Андрей Король. Конкурс в БГУ составил 1,4 человека на место. Самый высокий проходной балл на специальности "лингвострановедение", "международное право" и "международные отношения". Среди абитуриентов более 800 человек окончили школу с медалью. 92 абитуриента пришли со 100-балльными результатами ЦТ.







Прием документов на платную форму обучения продлится до 9 августа

Прием документов от абитуриентов на платную основу будет продолжаться до 9 августа. Внутренние вступительные испытания будут проходить по 4 августа. Списки поступивших на бюджетную форму станут известны 5-го числа, на платную - 11-го.











