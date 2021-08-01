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Посольство Беларуси в Турции рекомендует воздержаться от поездок в охваченные огнем регионы
01.08.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Задержан подозреваемый в поджоге леса на юге Турции. Об этом заявил Реджеп Тайип Эрдоган. По последним данным, погибли 6 человек, 410 пострадали. Регион объявлен зоной бедствия. Ситуация остается напряженной.
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Задержан подозреваемый в поджоге леса на юге Турции. Об этом заявил Реджеп Тайип Эрдоган. По последним данным, погибли 6 человек, 410 пострадали. Регион объявлен...
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