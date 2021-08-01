Посольство Беларуси в Турции рекомендует воздержаться от поездок в охваченные огнем регионы

Источник материала: БT

Задержан подозреваемый в поджоге леса на юге Турции. Об этом заявил Реджеп Тайип Эрдоган. По последним данным, погибли 6 человек, 410 пострадали. Регион объявлен зоной бедствия. Ситуация остается напряженной.



Посольство Беларуси в Турции рекомендует нашим гражданам не поддаваться панике и не покидать территории отелей, а в случае возникновения чрезвычайных ситуаций строго следовать указаниям местных властей. Для получения экстренной помощи находящиеся в Турции белорусы могут обратиться напрямую в посольство по телефону +90 (312) 441 6450.



А тем, кто планирует направиться на отдых в регионы, где бушует огонь, диппредставительство советует пока воздержаться от поездки.