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Посольство Беларуси в Турции рекомендует воздержаться от поездок в охваченные огнем регионы

01.08.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Задержан подозреваемый в поджоге леса на юге Турции. Об этом заявил  Реджеп Тайип Эрдоган. По последним данным, погибли 6 человек, 410 пострадали. Регион объявлен зоной бедствия. Ситуация остается напряженной. 

Посольство Беларуси в Турции рекомендует нашим гражданам не поддаваться панике и не покидать территории отелей, а в случае возникновения чрезвычайных ситуаций строго следовать указаниям местных властей. Для получения экстренной помощи находящиеся в Турции белорусы могут обратиться напрямую в посольство по телефону +90 (312) 441 6450.

А тем, кто планирует направиться на отдых в регионы, где бушует огонь, диппредставительство советует пока воздержаться от поездки.


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Задержан подозреваемый в поджоге леса на юге Турции. Об этом заявил  Реджеп Тайип Эрдоган. По последним данным, погибли 6 человек, 410 пострадали. Регион объявлен...
 
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