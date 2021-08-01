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Белорусские железнодорожники отмечают профессиональный праздник

01.08.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Символ движения вперед. Белорусские железнодорожники отмечают профессиональный праздник. Железная дорога  работает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю и 365 дней в году. Бесперебойное движение поездов обеспечивают диспетчеры, инженеры, проводники, мастера по ремонту, составители поездов и пресловутые стрелочники. Именно они укрепляют благополучие страны и международный имидж. Это отметил Президент в своем поздравлении и подчеркнул, что Белорусская железная дорога всегда будет оставаться символом прогресса и движения вперед. 

Сегодня БЖД - развитая транспортная система протяженностью пять с половиной тысяч километров. Ежегодно на рельсы выходят новые составы.

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Символ движения вперед. Белорусские железнодорожники отмечают профессиональный праздник. Железная дорога  работает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю и 365 дней в году....
 
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