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Символ движения вперед. Белорусские железнодорожники отмечают профессиональный праздник. Железная дорога работает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю и 365 дней в году. Бесперебойное движение поездов обеспечивают диспетчеры, инженеры, проводники, мастера по ремонту, составители поездов и пресловутые стрелочники. Именно они укрепляют благополучие страны и международный имидж. Это отметил Президент в своем поздравлении и подчеркнул, что Белорусская железная дорога всегда будет оставаться символом прогресса и движения вперед.



Сегодня БЖД - развитая транспортная система протяженностью пять с половиной тысяч километров. Ежегодно на рельсы выходят новые составы.



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