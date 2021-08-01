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Что делать при пожаре, непогоде или ДТП - наглядно объяснят в мини-центре безопасности жизнедеятельности в Заславле

01.08.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Что делать при пожаре, непогоде или ДТП? Правила поведения в доме и на улице наглядно объяснят в новом мини-центре безопасности жизнедеятельности в Заславле. Более чем на десяти локациях обучение проходит в форме развлекательной игры. Программа занятий для юных спасателей широкая: здесь собраны тренажеры для оказания первой помощи, викторины и квесты с применением технологии виртуальной реальности. Интерактивные игры придутся по вкусу не только детям, но и взрослым. 

Это уже двадцатый мини-центр безопасности МЧС в Минской области. В планах у заславских спасателей - расширение площадок: добавят интерактивы по правилам поведения на льду и в грозу.

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Что делать при пожаре, непогоде или ДТП? Правила поведения в доме и на улице наглядно объяснят в новом мини-центре безопасности жизнедеятельности в Заславле. Более...
 
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