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Что делать при пожаре, непогоде или ДТП - наглядно объяснят в мини-центре безопасности жизнедеятельности в Заславле
01.08.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Что делать при пожаре, непогоде или ДТП? Правила поведения в доме и на улице наглядно объяснят в новом мини-центре безопасности жизнедеятельности в Заславле. Более чем на десяти локациях обучение проходит в форме развлекательной игры. Программа занятий для юных спасателей широкая: здесь собраны тренажеры для оказания первой помощи, викторины и квесты с применением технологии виртуальной реальности. Интерактивные игры придутся по вкусу не только детям, но и взрослым.
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Что делать при пожаре, непогоде или ДТП - наглядно объяснят в мини-центре безопасности жизнедеятельности в Заславле
Что делать при пожаре, непогоде или ДТП? Правила поведения в доме и на улице наглядно объяснят в новом мини-центре безопасности жизнедеятельности в Заславле. Более...
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