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Первая неделя августа в Беларуси будет дождливой
01.08.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В Беларуси первая неделя августа будет дождливой. Понедельник начнется с сильных дождей и ветра порывами до 20 метров, особенно утром. Объявлен оранжевый уровень опасности. Будет тепло - 25-30 градусов. Со вторника похолодает. Во второй половине недели - в четверг и пятницу - дожди и грозы пройдут на большей части страны. При грозах будут сильные ливни, синоптики не исключают град. В выходные до плюс 24, без осадков.
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В Беларуси первая неделя августа будет дождливой. Понедельник начнется с сильных дождей и ветра порывами до 20 метров, особенно утром. Объявлен оранжевый уровень...
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