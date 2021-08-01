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Первая неделя августа в Беларуси будет дождливой

01.08.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Беларуси первая неделя августа будет дождливой. Понедельник начнется с сильных дождей и ветра порывами до 20 метров, особенно утром. Объявлен оранжевый уровень опасности. Будет тепло - 25-30 градусов. Со вторника похолодает. Во второй половине недели - в четверг и пятницу - дожди и грозы пройдут на большей части страны. При грозах будут сильные ливни, синоптики не исключают град. В выходные до плюс 24, без осадков.



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Теги: Минск
 
 
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В Беларуси первая неделя августа будет дождливой. Понедельник начнется с сильных дождей и ветра порывами до 20 метров, особенно утром. Объявлен оранжевый уровень...
 
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