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Е. Семашко: Реформа Конституции отражает изменения в обществе

01.08.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Общественные отношения в Беларуси стремительно меняются. И законодательство должно догонять, а лучше опережать и предугадывать определенные ситуации, которые требуют правового регулирования. Об этом в эфире Белорусского радио заявила член Конституционной комиссии, замдиректора Национального центра законодательства и правовых исследований Елена Семашко.

Елена Семашко, замдиректора Национального центра законодательства и правовых исследований Беларуси, руководитель Института правовых исследований: 

Конституция как Основной закон принята уже довольно давно. Мы наблюдаем за тем, как сильно поменялось общество и правовые отношения, поэтому есть необходимость пересмотра определенных норм, и общество к ним, безусловно, готово. 

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Общественные отношения в Беларуси стремительно меняются. И законодательство должно догонять, а лучше опережать и предугадывать определенные ситуации, которые...
 
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