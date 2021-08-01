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Е. Семашко: Реформа Конституции отражает изменения в обществе
01.08.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Общественные отношения в Беларуси стремительно меняются. И законодательство должно догонять, а лучше опережать и предугадывать определенные ситуации, которые требуют правового регулирования. Об этом в эфире Белорусского радио заявила член Конституционной комиссии, замдиректора Национального центра законодательства и правовых исследований Елена Семашко.
Елена Семашко, замдиректора Национального центра законодательства и правовых исследований Беларуси, руководитель Института правовых исследований:
Конституция как Основной закон принята уже довольно давно. Мы наблюдаем за тем, как сильно поменялось общество и правовые отношения, поэтому есть необходимость пересмотра определенных норм, и общество к ним, безусловно, готово.
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Общественные отношения в Беларуси стремительно меняются. И законодательство должно догонять, а лучше опережать и предугадывать определенные ситуации, которые...
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