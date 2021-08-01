Е. Семашко: Реформа Конституции отражает изменения в обществе

Источник материала: БT

Общественные отношения в Беларуси стремительно меняются. И законодательство должно догонять, а лучше опережать и предугадывать определенные ситуации, которые требуют правового регулирования. Об этом в эфире Белорусского радио заявила член Конституционной комиссии, замдиректора Национального центра законодательства и правовых исследований Елена Семашко.

Елена Семашко, замдиректора Национального центра законодательства и правовых исследований Беларуси, руководитель Института правовых исследований:

Конституция как Основной закон принята уже довольно давно. Мы наблюдаем за тем, как сильно поменялось общество и правовые отношения, поэтому есть необходимость пересмотра определенных норм, и общество к ним, безусловно, готово.

Читайте также:



