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Родители Максима Недосекова принимают поздравления

01.08.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Изо всех сил поддерживали Максима Недосекова на малой родине - в Витебске. Среди самых ярых болельщиков - родители. У экрана телевизора им было трудно сдерживать эмоции: волновались и переживали. Но в сыне были уверены на все сто. Знали:  Максим  проявит характер и обязательно завоюет олимпийскую медаль! 

Сейчас родители Максима Недосекова продолжают принимать поздравления с победой сына. Телефонных звонков очень много. Белорусы гордятся нашим спортсменом. 



 
Теги: Витебск
 
 
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Изо всех сил поддерживали Максима Недосекова на малой родине - в Витебске. Среди самых ярых болельщиков - родители. У экрана телевизора им было трудно сдерживать...
 
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