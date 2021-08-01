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Родители Максима Недосекова принимают поздравления
01.08.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Изо всех сил поддерживали Максима Недосекова на малой родине - в Витебске. Среди самых ярых болельщиков - родители. У экрана телевизора им было трудно сдерживать эмоции: волновались и переживали. Но в сыне были уверены на все сто. Знали: Максим проявит характер и обязательно завоюет олимпийскую медаль!
Сейчас родители Максима Недосекова продолжают принимать поздравления с победой сына. Телефонных звонков очень много. Белорусы гордятся нашим спортсменом.
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Изо всех сил поддерживали Максима Недосекова на малой родине - в Витебске. Среди самых ярых болельщиков - родители. У экрана телевизора им было трудно сдерживать...
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