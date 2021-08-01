Карпенко: повышение платы за обучение в вузах полностью обоснованное

Источник материала: БелТА

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Повышение платы за обучение в вузах полностью обоснованное. Об этом сегодня рассказал министр образования Игорь Карпенко в программе "Контуры" на телеканале ОНТ , сообщает БЕЛТА.

"С 1 сентября плата за обучение в высших учебных учреждениях поднимется на 10%. Последний раз увеличивали стоимость в марте 2020 года. За это время поднялась базовая ставка, минимальная заработная плата, повысились тарифы на коммунальные и прочие услуги, поэтому повышение полностью обоснованное", - рассказал Игорь Карпенко.

Он также отметил, что увеличение стоимости за обучение детально просчитано и проработано как в целом в системе образования, так и конкретно с учебными заведениями.-0-