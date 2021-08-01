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Карпенко: повышение платы за обучение в вузах полностью обоснованное

01.08.2021 21:49 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Повышение платы за обучение в вузах полностью обоснованное. Об этом сегодня рассказал министр образования Игорь Карпенко в программе "Контуры" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"С 1 сентября плата за обучение в высших учебных учреждениях поднимется на 10%. Последний раз увеличивали стоимость в марте 2020 года. За это время поднялась базовая ставка, минимальная заработная плата, повысились тарифы на коммунальные и прочие услуги, поэтому повышение полностью обоснованное", - рассказал Игорь Карпенко.

Он также отметил, что увеличение стоимости за обучение детально просчитано и проработано как в целом в системе образования, так и конкретно с учебными заведениями.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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С 1 сентября плата за обучение в высших учебных учреждениях поднимется на 10%. Последний раз увеличивали стоимость в марте 2020 года.
 
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