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БПЦ рассматривает вопрос получения священниками дополнительного педагогического образования

01.08.2021 21:49 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская православная церковь рассматривает возможность получения священниками или выпускниками духовных школ и семинарий дополнительного педагогического образования. Об этом сегодня рассказал митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси в программе "Неделя" на телеканале СТВ, сообщает БЕЛТА.

"Совместно с Министерством образования рассматриваем возможность и перспективы получения священниками или выпускниками духовных школ дополнительного педагогического образования, прохождения профильных курсов. Но к этому вопросу надо подойти серьезно, вдумчиво. Не каждый человек может быть педагогом, равно как и священнослужителем. Надо иметь призвание", - рассказал митрополит.

Как отметили в эфире, такая возможность поможет решить дефицит учительских кадров на местах и позволит параллельно обучению заняться духовно-нравственным воспитанием подрастающего поколения.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Совместно с Министерством образования рассматривается возможность и перспективы получения священниками или выпускниками духовных школ дополнительного...
 
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