БПЦ рассматривает вопрос получения священниками дополнительного педагогического образования

Источник материала: БелТА

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская православная церковь рассматривает возможность получения священниками или выпускниками духовных школ и семинарий дополнительного педагогического образования. Об этом сегодня рассказал митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси в программе "Неделя" на телеканале СТВ , сообщает БЕЛТА.

"Совместно с Министерством образования рассматриваем возможность и перспективы получения священниками или выпускниками духовных школ дополнительного педагогического образования, прохождения профильных курсов. Но к этому вопросу надо подойти серьезно, вдумчиво. Не каждый человек может быть педагогом, равно как и священнослужителем. Надо иметь призвание", - рассказал митрополит.

Как отметили в эфире, такая возможность поможет решить дефицит учительских кадров на местах и позволит параллельно обучению заняться духовно-нравственным воспитанием подрастающего поколения.-0-