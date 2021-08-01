Андрей Кривошеев о внедрении американского стандарта борьбы с иностранными агентами

Источник материала: БT

С вертикалью власти на этой неделе встречался Президент Александр Лукашенко во Дворце Независимости. Уточнили текущее положение дел, курс страны и обсудили ответы Беларуси на новые вызовы.

Таких вызовов - опасных, но не смертельных - с каждым днем, увы, все больше. Начинали когда-то, несколько лет назад, с заискивания перед иностранными фондами, работающими в Беларуси, и чиновниками. Играли в демократию, расплодили тысячи НКО, большая часть из которых пришла в страну свергать власть. Затем пандемия, через страх и неуверенность в будущем влезли в головы миллионов граждан не только у нас. После попытка блицкрига, навязанное гражданское противостояние, индивидуальный террор.

Не учитывать такие вводные в уравнении белорусского суверенитета невозможно. Тем более в этой формуле еще много неизвестных. Например, зачем у границ ширится инфраструктура НАТО и сотнями закупаются танки и ударные беспилотники?

Как поведет себя гнездо боевиков-экстремистов, которых обучили диверсиям и войне на Донбассе? До какого безумия дойдет Запад в санкциях? Речь уже о медицинском геноциде - отказать белорусам в ресурсах на лекарства, ИВЛ, вакцины. И в прямом, и в переносном смысле отключить кислород для пострадавших от COVID людей и экономики.

Самое любопытное (хотя чего еще от них ожидать?), что войну белорусам и Беларуси объявили наши бывшие беглые граждане и их пособники, совершившие преступления в отношении Беларуси в России и трусливо сбежавшие в Польшу. Они сейчас там на иждивении, занимаются политическим туризмом, кушают печеньки "Made in USA". Возвращаться домой, видимо, уже не собираются, хотя, как показывает практика, с этим лучше не зарекаться.

А вот Беларуси здесь и сейчас надо просчитывать риски и адекватные ответы. Шесть тактических направлений: от армии до "мягкой" силы. Плюс векторы развития. Не будем пересказывать всю хронологию, остановимся на самых резонансных темах. Уже традиционно поможет в этом политический обозреватель и глава Союза журналистов Андрей Кривошеев.

Одна из резонансных тем - очистка (или, как говорят "соросята", зачистка) информационного и гражданского поля Беларуси. Много новостей и аналитики, кто чьи интересы представлял. А что в сухом остатке?

Идет "усушка" т. н. гражданского сектора. А по факту внедрение американского стандарта борьбы с иностранными агентами.

Не всеми, а лишь теми, кто вопреки закону и уставу влезал в наш внутриполитический монастырь, финансировал и провоцировал беспорядки, тренировал и обеспечивал прикрытие боевикам, разжигал межэтническую и социальную рознь, героизировал нацизм и предательство. В любом цивилизованном государстве их бы давно "зачистили", но у нас лет 5 минимум процветал либерализм и анархия в отношении к "соросятам". 185 организаций уже под следствием. Часть судом названы экстремистами, часть в стадии ликвидации за непрозрачное финансирование, многие активисты сбежали из страны, по сути признав свой статус содержанок вне закона.

Увы, в этом перечне есть и бывшие СМИ: TUT.BY (налоговые махинации) и польский государственный пропагандистский канал "Белсат" (экстремизм). Кстати, с ним поступили даже более цивилизованно, чем Польша. У нас была фиксация нарушений, апелляция к этике, суды. А в Варшаве сегодня национализируют американский канал ТВН лишь за то, что принадлежит не правящей партии. И все молчат.

Еще интереснее дела т. н. меценатов, а по факту жуликов. Не доплачивали в бюджет, воровали на зарплатах в конвертах, выводили деньги в оффшоры. А на мизер от украденного финансировали беспорядки в надежде, что власть рухнет и Майдан все спишет. Не списал.















Президент уже анонсировал: все деньги будут под контролем до конца года. Берешь льготы у государства, зарабатываешь в тепличных условиях - будь добр показывать доходы и не жульничать с налогами.

Еще одна горячая тема, которая обросла домыслами и фейками, - размещение российских военных баз в Беларуси и учения "Запад-2021". Почему так "подгорело" у западных и южных соседей?

Во-первых, разочарование. В Польше и Прибалтике всерьез считали, что наша армия и силовой блок - это карточный домик. Тронь одну карту (пару предателей, заговор, запугивание), и все посыплется, как в Украине. Помните, "Беркут" на коленях и бегство из Крыма и Донбасса.

У нас не посыпалось. Горячий август выстояли сами, затем был сформирован резерв силовиков в России, благо не потребовался. Теперь перевооружение, учения и предупреждение: сунетесь - ответим всем арсеналом. Об этом говорил Президент.

Как должно реагировать суверенное государство, когда Польша закупает 250 танков Abrams для новой 18-й мехдивизии, когда количество нарушений наших рубежей исчисляется десятками?

Вслух уже проговаривают раскол церкви, шпионаж через детей в Польше и заброску боевиков со взрывчаткой с юга. Наконец, когда вместе с Украиной размещают ударные беспилотники у границ. Это что - мирная тактика? Министр обороны остужает горячие головы: до конца года завершаем свою обновленную систему борьбы с угрозой с воздуха.

Горячая тема - политический туризм и печеньки. Над кукисами, подаренными Тихановской с барской кухни Белого дома, уже отсмеялись все. Как говорят в Сети, "испанский стыд": творят другие, а неловко за их поступки всем. Зашло аудитории встречное предложение Александра Лукашенко: голодаете - отправим вам печенье.

Не знаем, кто из наших кулинаров подсуетился, но буквально на следующий день мир облетела фотография: Джо Байден с крошками и повидлом на подбородке во время онлайн-встречи с губернаторами Штатов. Разобрать трудно, но похоже на абрикосовый джем "Слодыча" или сливовый от "Коммунарки".

Но теперь о серьезном. После печенек из Белого дома табор кочующих беглых окончательно оторвался от реальности, здравого смысла и вообще человечности. Все эти политические содержанки начали войну с кредитом для Беларуси от МВФ. Миллиард долларов на спасение жизней. Только представьте: люди мучительно умирают от пандемии, в пиковые нагрузки нужен медицинский кислород, койки, ИВЛ, лекарства, томографы. Вопрос буквально жизни и смерти. Беларусь сама потратила более миллиарда долларов на последствия пандемии. Техникой и вакцинами помогли Россия и Китай. А эти бывшие призывают отрезать белорусов от помощи. Что это, если не сознательный призыв к убийству белорусов, что это, если не варварство и геноцид?!

Белорусы не простят. Понятно, что беглые возвращаться уже не собираются, жгут мосты. Отсюда и новый-старый фейк от Тихановской: из Беларуси не выпускали, детьми шантажировали.

Как будто забыто, что детей вывезли заранее, и кто мог шантажировать, так это Варшава. Как будто мы уже забыли переговоры штаба Тихановской, где планировали ее убийство и роль сакральной жертвы Майдана. Как будто нет видео, где экс-кандидатка называет себя болванчиком в чужих руках и просится за рубеж, а потом еще деньги от государства на свой переезд берет. Цинизм и мракобесие.

Как намерена действовать Беларусь дальше? Тактически. Стратегия уже прописана Всебелорусским собранием. Первый вектор. Безопасность и порядок. Внимательно посмотрят на государственные кадры - от исполкомов до педагогов. Движение уже есть. К счастью, предателей мизер. Даже пресловутых трех процентов не набралось. Но это не значит, что нет "спящих" или кадровых "закладок", если говорить на языке разведок.

Второй вектор - модернизация системы и патриотическое инициативное гражданское общество. Референдум по Конституции, как и обещалось, пройдет до февраля. В третьем секторе поддержка живых инициатив, особенно в регионах: от волонтерства до городских и районных СМИ. Там сейчас главный фронт за мозги людей.

Третий вектор - устойчивое развитие. Экономика больших и малых кластеров: от "Великого камня" и электрификации до небольших городов и ключевых предприятий. На совещании прозвучали Новополоцк и Бобруйск, но таких знаковых проектов опережающего развития полсотни по стране. Плюс, конечно, поиск новых и расширение традиционных рынков. Здесь работают МИД и экспортеры. Не случайно при всех санкциях и барьерах за первое полугодие экономика подросла на 3,5 %. А экспорт на надежные рынки - в разы, включая экспорт продовольствия.

И еще одно резонансное решение, на которое хотелось бы обратить внимание. Наши ценности и фундамент исторической политики. День народного единства впервые отметим через полтора месяца - 17 сентября. Еще один шаг к почти национальной идее "людзьмі звацца", а не быть приложением к чужим геополитическим амбициям.

Вот такой большой и откровенный, далеко не последний диалог на высшем уровне состоялся в пятницу. Формат обещают сделать регулярным.

Будем следить за коррекцией государственной политики на тактическом уровне и нашим общим информационным пространством. Тем более большой повод снова вернуться к этому представится совсем скоро: 9 августа анонсирован "Большой разговор Президента" с журналистами и экспертами в прямом эфире.





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