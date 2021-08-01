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Как и когда спорт стал частью политики - рассмотрим в "Понятной политике"
01.08.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Давайте поговорим и про предыдущие олимпиады - там тоже скандалов хватало. Как и когда спорт стал частью политики? Почему Олимпийские игры это далеко не единство духа? Вспомним самые громкие, трагичные и показательные примеры, когда и атлеты, и зрители становились заложниками политических игр. Смотрите в
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Давайте поговорим и про предыдущие олимпиады - там тоже скандалов хватало. Как и когда спорт стал частью политики? Почему Олимпийские игры это далеко не единство...
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