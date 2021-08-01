Источник материала: БT

Белорусские политические группировки, сидя в мягких креслах за рубежом, пилят деньги, устраивают танцы с бубнами, чтобы дали еще. Грантодателей из США и ЕС кормят сказками про то, как в Беларуси страшно, как нужно срочно всех спасать.

И чтобы на спасение белорусов денег не жалели, но это вторично. Первична - демократия. Только вот на Западе о ней говорят много, но никто не видел, что это. Но это другое. Куда уходят деньги "невероятной оппозиции" - смотрите в этот вторник.





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