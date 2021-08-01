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Куда уходят деньги "невероятной оппозиции" - смотрите 3 августа в рубрике "Это другое"
02.08.2021 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Белорусские политические группировки, сидя в мягких креслах за рубежом, пилят деньги, устраивают танцы с бубнами, чтобы дали еще. Грантодателей из США и ЕС кормят сказками про то, как в Беларуси страшно, как нужно срочно всех спасать.
И чтобы на спасение белорусов денег не жалели, но это вторично. Первична - демократия. Только вот на Западе о ней говорят много, но никто не видел, что это. Но это другое. Куда уходят деньги "невероятной оппозиции" - смотрите в этот вторник.
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Белорусские политические группировки, сидя в мягких креслах за рубежом, пилят деньги, устраивают танцы с бубнами, чтобы дали еще. Грантодателей из США и ЕС кормят ...
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