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В фондах нашего архива насчитывалось около 328 тысяч единиц хранения. К сожалению, за время оккупации, за период Великой Отечественной войны значительная часть этих документов и полностью весь справочный аппарат к этим документам были утрачены. После освобождения от захватчиков Могилева в 1944 году в архиве было найдено всего 44 дела.

Мне кажется, было бы очень правильно и очень ценно создать каталог утраченного, но почему-то Беларусь не представлена в едином каталоге утраченного искусства в годы мировой войны. Там нет ни одного экспоната из музейного фонда Беларуси, хотя там представлены Россия, Германия и Франция. Мы почему-то в вопросах реституции на сегодняшний день очень тихи.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Н. Можейко об исторической справедливости и сложностях возвращения культурных ценностей на родину Тема исторической справедливости так или иначе витает в воздухе любого суверенного государства. Независимость нам далась непросто. Об этом говорят...