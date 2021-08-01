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Раскрытие всей истории масштабного заговора против Беларуси - смотрите с 4 по 8 августа в эфире СТВ и "Беларусь 1"

02.08.2021 06:31 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Год-два назад Литва была одним из основных действующих лиц в подготовке и осуществлении мятежа в Беларуси. Хватило ли тогда ума у марионеточного правительства этой страны просчитать все последствия для себя их вмешательства в наши внутренние дела? Похоже, что вряд ли. В стране, где глава комиссии по международным делам признается, что он ставленник Германии, а президент в его стране ноль в плане влиятельности, постепенно отучились думать самостоятельно. Зачем? Тебе все объяснят в Берлине или Вашингтоне. В результате получили, что получили. Кстати, в том числе и литовцам на следующей неделе мы напомним, как все начиналось. 

Это кино снималось целый год и пропитано всеми событиями, с которыми столкнулась наша страна. Абсолютно новые и эксклюзивные кадры того, как пытались разорвать нашу страну под видом мирных митингов и протестов. Раскрытие всей истории масштабного заговора против Беларуси. Пять стадий принятия неизбежного - от задумки до провала. Смотрите с 4 по 8 августа сначала на телеканале СТВ, а спустя пару часов документальный сериал о том, как наша страна победила цветную революцию. Сразу после "Панорамы" - в 21:45.


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Год-два назад Литва была одним из основных действующих лиц в подготовке и осуществлении мятежа в Беларуси. Хватило ли тогда ума у марионеточного правительства...
 
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