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Легкоатлетка Кристина Тимановская попросила убежища на Западе
02.08.2021 07:01 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, которую тренерский штаб сборной Беларуси решил вернуть с Олимпиады в Токио на родину, запросила убежища в Германии или Австрии. Об этом
Несколько дней назад от участия в Олимпийских играх были
Тимановская раскритиковала такое решение тренеров, поскольку они не спросили ее согласие на участие с эстафете 4 по 400 метров, в то время как девушка выступает на дистанции 100 и 200 метров.
Кристина
«Но все решили сделать за моей спиной, при том , что я пыталась узнать эту информацию, но получила лишь игнор. Поверьте , даже не смотря на то, что я никогда не бегала 400 метров, я была бы готова поддержать команду и девочек и выйти с ними на одну дорожку, но я считаю , что вышестоящие люди должны иметь уважение к нам, как к спортсменам и иногда считаться с нашим мнением», — подчеркнула легкоатлетка.
По поводу данной ситуации Белорусский фонд спортивной солидарности (БФСС) обратился в Международный олимпийский комитет и Международную федерацию легкой атлетики. А позже БФСС
Национальный олимпийский комитет Беларуси
«По заключению врачей, в связи с эмоционально-психологическим состоянием белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской, тренерским штабом национальной команды по лёгкой атлетике принято решение о прекращении выступления спортсменки на Играх XXXII Олимпиады. Следовательно, отозвана заявка спортсменки на участие в квалификационных забегах на 200 м и в эстафете 4х400 м», - заявили в НОК.
Тимановская сказала, что это неправда и ее не осматривали медики. «Это неправда, меня не осматривали врачи», –
Международный олимпийский комитет сообщил, что изучает ситуацию, сообщения в СМИ и обратился в НОК за объяснениями,
В это время Народное антикризисное управление
Также Чехия согласна принять спортсменку, предоставить ей визу для въезда на территорию своей страны, «чтобы она могла подать заявку на международную защиту вместе с нами». «Наше посольство в Токио также готово помочь», -
По данным ТАСС, Тимановскую
Издание Reuters сообщает, что Кристина запросила убежище в Германии и Австрии.
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Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, которую тренерский штаб сборной Беларуси решил вернуть с Олимпиады в Токио на родину, запросила убежища в Германии...
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