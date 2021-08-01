Легкоатлетка Кристина Тимановская попросила убежища на Западе

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, которую тренерский штаб сборной Беларуси решил вернуть с Олимпиады в Токио на родину, запросила убежища в Германии или Австрии. Об этом сообщает Reuters.

Несколько дней назад от участия в Олимпийских играх были отстранены 3 белорусские легкоатлетки Мария Жодик, Анна Михайлова и Кристина Мулярчик. Причиной этому послужило то, что спортсменки не успели сдать три допинг-теста, хотя должны были это сделать. В связи с этим тренеры сформировали новый состав для эстафеты 4 по 400 метров, в который включили спортсменов другого профиля — Эльвиру Герман и Кристину Тимановскую.

Тимановская раскритиковала такое решение тренеров, поскольку они не спросили ее согласие на участие с эстафете 4 по 400 метров, в то время как девушка выступает на дистанции 100 и 200 метров.

Кристина написала в своем Instagram, что Олимпиада – важный этап жизни каждого спортсмена и каждый готовится выступать только на своей дистанции, только свой вид. Однако с ее стороны не последовало бы такой реакции, если бы ей заранее объяснили ситуацию и узнали, готова ли она пробежать 400 метров.

«Но все решили сделать за моей спиной, при том , что я пыталась узнать эту информацию, но получила лишь игнор. Поверьте , даже не смотря на то, что я никогда не бегала 400 метров, я была бы готова поддержать команду и девочек и выйти с ними на одну дорожку, но я считаю , что вышестоящие люди должны иметь уважение к нам, как к спортсменам и иногда считаться с нашим мнением», — подчеркнула легкоатлетка.

По поводу данной ситуации Белорусский фонд спортивной солидарности (БФСС) обратился в Международный олимпийский комитет и Международную федерацию легкой атлетики. А позже БФСС сообщил , что представители белорусской нацкоманды пытаются насильно вывезти Кристину Тимановскую из Токио и доставили ее в аэропорт. Видеообращение в адрес МОК записала и сама Кристина.

Национальный олимпийский комитет Беларуси прокомментировал ситуацию в своем Telegram-канале.

«По заключению врачей, в связи с эмоционально-психологическим состоянием белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской, тренерским штабом национальной команды по лёгкой атлетике принято решение о прекращении выступления спортсменки на Играх XXXII Олимпиады. Следовательно, отозвана заявка спортсменки на участие в квалификационных забегах на 200 м и в эстафете 4х400 м», - заявили в НОК.

Тимановская сказала, что это неправда и ее не осматривали медики. «Это неправда, меня не осматривали врачи», – цитирует ее «Трибуна».

Международный олимпийский комитет сообщил, что изучает ситуацию, сообщения в СМИ и обратился в НОК за объяснениями, передает ТАСС.

В это время Народное антикризисное управление связалось с дипломатическими службами ряда стран ЕС для предоставления международной защиты Кристине Тимановской. В НАУ отмечали, что Тимановская находится под охраной японской полиции. В результате посольство Польши в Токио согласилось с сегодняшнего дня оказывать правовую и консульскую помощь Кристине.

Также Чехия согласна принять спортсменку, предоставить ей визу для въезда на территорию своей страны, «чтобы она могла подать заявку на международную защиту вместе с нами». «Наше посольство в Токио также готово помочь», - написал глава МИД Чехии Якуб Кулганек.

По данным ТАСС, Тимановскую перевозили из аэропорта в Токио, куда ее доставили представители белорусской нацкоманды, в безопасное место.

Издание Reuters сообщает, что Кристина запросила убежище в Германии и Австрии.