|
Картина выходных: золото и бронза белорусов на ОИ, фестиваль "Аўцюкi-2021" и что изменится в августе
02.08.2021 08:11 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
ВЧЕРА
Картина выходных. 31 июля - 1 августа
Белорусский батутист
Белорус
Президент Беларуси
Повышаются некоторые размеры пенсий и детские пособия -
Около 29 тыс. абитуриентов
КОММЕНТАРИЙ: Спрос, предложения, цены -
За сутки в Беларуси зарегистрированы
Санэпидслужба обновила список мест, где
Посольство Беларуси рекомендует
Белорусский детский фонд проводит республиканскую
Минск должен стать цветущим городом:
ФОТОФАКТ:
РЕПОРТАЖ:
РЕПОРТАЖ:
СЕГОДНЯ
Анонсы на 2 августа
Полную версию анонсов можно получать, оформив подписку на ежедневные "АНОНСЫ БЕЛТА" и еженедельные "АНОНСЫ БЕЛТА". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.
Национальный пресс-центр проведет пресс-конференцию "Итоги работы архитектурно-строительной отрасли за первое полугодие 2021 года и перспективы развития стройкомплекса Беларуси", приуроченную ко Дню строителя. Начало в 13.00.
XXXII летние Олимпийские игры в Токио пройдут по 8 августа.
ЗАВТРА
Знаменательные даты 3 августа
Полная подборка знаменательных дат и событий на предстоящий месяц доступна по подписке на продукт БЕЛТА "Календарь". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.
75 лет назад родилась Кучеренко Людмила Петровна (г.Вилейка Минской обл.), белорусская актриса. В 1968 году окончила Белорусский театрально-художественный институт. В 1968-1985 годах работала в Гродненском областном драматическом театре. Среди ролей: Павлинка ("Павлинка" Я.Купалы), Мальвина ("Нестерка" В.Вольского), Маша и Раневская ("Чайка" и "Вишневый сад" А.Чехова).
35 лет назад родилась Домрачева Дарья Владимировна (г.Минск), белорусская спортсменка (биатлон), заслуженный мастер спорта Беларуси (2010). В 2009 году окончила Белорусский государственный экономический университет. Бронзовый призер Олимпийских игр (2010), двукратная чемпионка мира (2012, 2013), трехкратная чемпионка Олимпийских игр (2014). Многократная победительница и призер этапов Кубка мира. Обладательница большого Хрустального глобуса Кубка мира по биатлону (2014-2015). В 2014 году ей присвоено звание "Герой Беларуси".
***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.
БЕЛТА.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Картина выходных: золото и бронза белорусов на ОИ, фестиваль "Аўцюкi-2021" и что изменится в августе
ВЧЕРА Картина выходных. 31 июля - 1 августа Состоялся телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко с Патриархом Московским...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)