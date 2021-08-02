Источник материала: БелТА

ВЧЕРА

Картина выходных. 31 июля - 1 августа

Состоялся телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. В центре внимания была ситуация в Беларуси и России. Акцент во время беседы был сделан на тематике межконфессиональных отношений.

Белорусский батутист Иван Литвинович выиграл золото Олимпиады в Токио. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Ивана Литвиновича с завоеванием золотой медали.

Белорус Максим Недосеков стал бронзовым призером Олимпиады в соревнованиях по прыжкам в высоту. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Максима Недосекова с завоеванием бронзовой медали.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов Белорусской железной дороги с профессиональным праздником. Александр Лукашенко отметил, что, обеспечивая связь между регионами и государствами, своевременную доставку и транзит грузов, удобство и комфорт пассажиров, железнодорожники укрепляют не только социально-экономическое благополучие Беларуси, но и имидж страны - открытой и гостеприимной.

"Большой разговор с Президентом" ждут все белорусы , чтобы из первых уст услышать о повестке дня как внутренней, так и внешней политики страны. Таким мнением поделилась член Совета Республики Екатерина Серафинович.

Повышаются некоторые размеры пенсий и детские пособия - что еще изменится в августе.

Около 29 тыс. абитуриентов наберут на бюджетное обучение в высшие учебные заведения Беларуси. Об этом рассказал министр образования Игорь Карпенко. Повышение платы за обучение в вузах полностью обоснованное.

КОММЕНТАРИЙ: Спрос, предложения, цены - как чувствует себя рынок жилья

За сутки в Беларуси зарегистрированы 958 пациентов с COVID-19 , выписаны 1169.

Санэпидслужба обновила список мест, где ограничено или запрещено купание.

Посольство Беларуси рекомендует воздержаться от посещения районов Турции с лесными пожарами.

Белорусский детский фонд проводит республиканскую акцию "Соберем ребенка в школу".

Минск должен стать цветущим городом: концепция озеленения столицы на контроле.

ФОТОФАКТ: Фестиваль народного юмора "Аўцюкi-2021" прошел в Калинковичском районе

РЕПОРТАЖ: Путешествие к радимичам под звуки флейты и волынки

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СЕГОДНЯ

Анонсы на 2 августа

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Национальный пресс-центр проведет пресс-конференцию "Итоги работы архитектурно-строительной отрасли за первое полугодие 2021 года и перспективы развития стройкомплекса Беларуси", приуроченную ко Дню строителя. Начало в 13.00.

XXXII летние Олимпийские игры в Токио пройдут по 8 августа.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 3 августа

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75 лет назад родилась Кучеренко Людмила Петровна (г.Вилейка Минской обл.), белорусская актриса. В 1968 году окончила Белорусский театрально-художественный институт. В 1968-1985 годах работала в Гродненском областном драматическом театре. Среди ролей: Павлинка ("Павлинка" Я.Купалы), Мальвина ("Нестерка" В.Вольского), Маша и Раневская ("Чайка" и "Вишневый сад" А.Чехова).

35 лет назад родилась Домрачева Дарья Владимировна (г.Минск), белорусская спортсменка (биатлон), заслуженный мастер спорта Беларуси (2010). В 2009 году окончила Белорусский государственный экономический университет. Бронзовый призер Олимпийских игр (2010), двукратная чемпионка мира (2012, 2013), трехкратная чемпионка Олимпийских игр (2014). Многократная победительница и призер этапов Кубка мира. Обладательница большого Хрустального глобуса Кубка мира по биатлону (2014-2015). В 2014 году ей присвоено звание "Герой Беларуси".

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