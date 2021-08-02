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Карпенко: с 1 сентября плата за обучение в вузах обоснованно поднимется в пределах 10%

02.08.2021 09:27 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

С 1 сентября плата за обучение в белорусских вузах увеличится в пределах 10%. По словам министра образования Игоря Карпенко, повышение стоимости является обоснованным. Об этом он заявил в эфире ОНТ.

«Если говорить сегодня об оплате за обучение, действительно, мы с 1 сентября поднимаем немного стоимость обучения – в пределах 10%», - сказал Карпенко, добавив, что вузы сами принимают решение о повышении стоимости, «но оно согласованное, единое и централизованное».

Министр образования отмечает, что последний раз плата за обучение поднималась в марте 2020 года, а за текущий 2021 год выросли базовая величина, минимальная заработная плата, тарифы на некоторые коммунальные услуги и другое.

«Естественно, повышение в пределах 10% – это обоснованная цифра, которая просчитана и, в общем-то, проработана в системе образования и с каждым конкретным учреждением образования», - продолжил Игорь Карпенко.

Он рассказал, что в текущем учебному году набирается 55 тысяч человек для получения высшего образования в учреждениях нашей страны, из них 29 тысяч получат «вышку» за счет бюджета, а 26 тысяч – самостоятельная оплатят обучение.

Помимо этого министр анонсировал некоторые изменения в правилах поступления в вузы. Карпенко пояснил, что сейчас разрабатывается новая редакция правил приема в высшие учебные заведения. Данные изменения будут обсуждаться и на педагогическом совете в августе этого года, «где мы должны будем определиться, расставить точки над “I”, и представить общественности те возможные изменения, которые придут в правила приема».

«Но сразу скажу так: каких-то глобальных потрясений в правилах приема не будет», - сообщил Игорь Карпенко.

Напомним, 20 июля в Беларуси стартовала приемная кампания в вузы. 26 числа того же месяца закончился период приема документов на бюджет, а на платное обучение – продлится до 9 августа. В текущем году есть ряд изменений в организации приемной кампании, о них мы рассказали в нашем материале.

 
 
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С 1 сентября плата за обучение в белорусских вузах увеличится в пределах 10%. По словам министра образования Игоря Карпенко, повышение стоимости является...
 
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