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Начальник генштаба ВС Казахстана прибыл в Беларусь с официальным визитом

02.08.2021 09:31 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. С официальным визитом в Беларусь прибыл первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Казахстан генерал-лейтенант Мурат Бектанов. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

В соответствии с программой визита предусмотрен ряд встреч главы казахстанской военной делегации с руководством Вооруженных Сил Беларуси, посещение воинских частей, Военной академии Беларуси и предприятий ГВПК.-0-

Фото Владимира Блинова, ИА "Ваяр"
Фото Владимира Блинова, ИА "Ваяр"

 
Теги: Минск
 
 
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В соответствии с программой визита предусмотрен ряд встреч главы казахстанской военной делегации с руководством Вооруженных Сил Беларуси, посещение воинских...
 
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