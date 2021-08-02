|
Начальник генштаба ВС Казахстана прибыл в Беларусь с официальным визитом
02.08.2021 09:31 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. С официальным визитом в Беларусь прибыл первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Казахстан генерал-лейтенант Мурат Бектанов. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.
В соответствии с программой визита предусмотрен ряд встреч главы казахстанской военной делегации с руководством Вооруженных Сил Беларуси, посещение воинских частей, Военной академии Беларуси и предприятий ГВПК.-0-
Фото Владимира Блинова, ИА "Ваяр"
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В соответствии с программой визита предусмотрен ряд встреч главы казахстанской военной делегации с руководством Вооруженных Сил Беларуси, посещение воинских...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)