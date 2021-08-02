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Узнаем, где найти качественный железобетон

02.08.2021 09:31 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Борисовский завод "РБУ 2" – крупный белорусский производитель железобетонных изделий и бетона. Здесь выпускают качественную продукцию, которую легко заказать, а паспорта и сертификаты, необходимые для технадзора, доставляют по всей стране.

Узнаем, где найти качественный железобетон

На заводе производятся следующие ЖБИ: кольца и плиты колодцев, блоки ФБС, дождеприемники. Умно продуманная логистика позволяет поставлять железобетон во все области страны по конкурентным ценам.

На каждую отгрузку предоставляется паспорт качества на изделия по стандартам технадзора. Вся наша продукция сертифицирована. Мы располагаем современной оснасткой и формами. Есть собственная аккредитованная лаборатория по проверке качества бетона и ЖБИ, складские запасы, отдел доставки и логистики, транспорт.

Мы работаем с крупнейшими строительными организациями и предприятиями Беларуси. Больше 1200 юридических лиц уже выбрали "РБУ №2". Строительным организациям предлагаем долговременное сотрудничество на индивидуальных условиях. Работать с нами удобно и легко. Прорабы и другие специалисты, ознакомившись на практике с нашей продукцией, остаются довольны ее качеством. Можете быть уверены: договоренности и обязательства всегда будут выполнены и соблюдены сроки поставок.

Узнаем, где найти качественный железобетон

Железобетонные изделия нашего завода используются для проектов разного масштаба. Среди них – поставка ЖБИ для жилого квартала Depo, заказчика А100 Девелопмент, г.Минск; станция обезжелезивания в н.п. Шпаковщина Полоцкого района; деревообрабатывающий завод, Гродненская область, г.Свислочь; деревообрабатывающий завод СЭЗ "Гомель-Ратон"; новый цех Кроноспан, г.Смиловичи; пожарное депо г.Любань, строительство объекта "Белорусская Национальная Биологическая компания", Минский район.

Узнаем, где найти качественный железобетон

Действуем по принципам продуманной логистики и стратегии "Бережливого производства", знаем и обходим подводные камни при работе со стройками. И нам это удается – 95 % опрошенных заказчиков довольны качеством продукции, работой менеджеров и сроками поставки. Всегда готовы проконсультировать вас по любому вопросу.

Узнаем, где найти качественный железобетон

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Теги: Гомель, Минск
 
 
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Борисовский завод "РБУ 2" – крупный белорусский производитель железобетонных изделий и бетона. Здесь выпускают качественную продукцию, которую легко заказать, а...
 
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