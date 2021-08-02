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Горячая пора в Minsk World! Успейте купить квартиру по старым ценам с двойной выгодой!
02.08.2021 09:31 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
Только для вас ЛУЧШИЕ АКЦИИ этого лета! Покупайте квартиру мечты выгодно!
Лето – идеальное время для покупки в многофункциональном комплексе
Обратите внимание, что только до 31 августа в комплексе действуют старые цены! Это значит, что вы можете купить квартиру до осеннего подорожания с применением одного или нескольких акционных предложений и получить двойную или даже тройную выгоду!
1. Акция "Лови момент! Переезжай в новостройку!"
Клиент, участник Акции, получает скидку на покупку квартиры в
Вы станете участником Акции и получите скидку, если вы продадите свою старую квартиру через агентства недвижимости, которые являются партнерами застройщика, и до 31 августа предоставите застройщику справку, подтверждающую факт продажи.
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Переезжайте из старой квартиры в шикарный яркий дом!
2. Акция "Приятный бонус"
С 28 июля по 15 августа клиент получает скидку 1% на покупку определенных квартир в домах
Дом "Сан-Франциско" ждет вас
3. Акция для автовладельцев
Скидку до 150 евро за квадратный метр получает каждый клиент при покупке машино-места в паркинге по улице Германовская,7. В акции участвует сразу несколько новостроек:
А при покупке определенных квартир площадью свыше 55 квадратных метров в готовом элитном доме
Машино-место в паркинге – выбор лучшего автовладельца
Обратите внимание, что акции не отменяют действия друг друга, а суммируются со всеми предложениями, которые действуют на данный момент!
Подробности можно узнать по телефону 7675 или по городским номерам +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.
Готовые дома "Прага" и "Варшава" - отличный вариант, если не хочется ждать
Главные характеристики многофункционального комплекса
В вашем распоряжении будут остановки наземного транспорта и сразу две станции метро – "Ковальская Слобода" уже работает, а "Аэродромная" строится прямо в границах комплекса. На машине быстро добраться в центр и в сторону МКАДа позволяют важные транспортные магистрали столицы – улица Аэродромная и Кижеватова.
Границы комплекса очерчивают улицы Аэродромная и Кижеватова
Каждый квартал комплекса – особая территория, созданная с учетом всех требований по благоустройству территории. Возле каждого дома – современные спортивные и детские площадки, велодорожки и зоны выгула домашних животных.
Современные детские площадки возле каждого дома
Удобная среда для занятий спортом
По всему комплексу появятся велодорожки
Коммерческие помещения на первых этажах некоторых домов
В комплексе уже возводятся 7 школ и 13 детских садов, это значит, что одно или сразу несколько учреждений образования будут в пешей доступности. Тоже самое касается поликлиник и медицинских центров, кафе и магазинов, аптек и спортивных залов.
Один детский сад уже работает в комплексе
Центром притяжение
Деловой квартал МФЦ и ТРЦ Mara Mall
Также в центре комплекса запроектирован большой парк с фонтанами, зонами отдыха и выгула домашних животных. Здесь можно будет провести время с семьей, с друзьями или даже наедине с собой.
Каждый дом многофункционального комплекса
Лобби дома "Лос-Анджелес"
Лобби дома "Варшава"
Купить здесь квартиру просто еще и потому, что застройщик предлагает удобные условия:
· Скидки при 100% оплате
· Рассрочка от 12 до 100 месяцев с первоначальным взносом от 10% в зависимости от выбранного дома
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Многофункциональный комплекс
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Лето – идеальное время для покупки в многофункциональном комплексе Minsk World! Застройщик предлагает клиентам столько горячих акций и скидок, что глаза разбегаются!
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