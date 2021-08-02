Горячая пора в Minsk World! Успейте купить квартиру по старым ценам с двойной выгодой!

Источник материала: БелТА

Только для вас ЛУЧШИЕ АКЦИИ этого лета! Покупайте квартиру мечты выгодно!

Лето – идеальное время для покупки в многофункциональном комплексе Minsk World ! Застройщик предлагает клиентам столько горячих акций и скидок, что глаза разбегаются!

Обратите внимание, что только до 31 августа в комплексе действуют старые цены! Это значит, что вы можете купить квартиру до осеннего подорожания с применением одного или нескольких акционных предложений и получить двойную или даже тройную выгоду!

1. Акция "Лови момент! Переезжай в новостройку!"

Клиент, участник Акции, получает скидку на покупку квартиры в Minsk World – 100 базовых величин или 2900 рублей.

Вы станете участником Акции и получите скидку, если вы продадите свою старую квартиру через агентства недвижимости, которые являются партнерами застройщика, и до 31 августа предоставите застройщику справку, подтверждающую факт продажи.

Полный список агентств-партнеров находится ЗДЕСЬ . Воспользоваться справкой может не только собственник квартиры, но и его близкие родственники – муж, жена, отец, сын, дочь, брат и сестра.





Переезжайте из старой квартиры в шикарный яркий дом!

2. Акция "Приятный бонус"

С 28 июля по 15 августа клиент получает скидку 1% на покупку определенных квартир в домах "Сан-Франциско" , "Квебек" , "Ванкувер" , "Монреаль" , "Новый Орлеан" , "Александрия" , "Касабланка" , "Гонконг" , "Токио" , "Киото" , "Москва" , "Вальс" , "Твист" , "Танго" , "Сочи" , "Валенсия" (квартиры площадью 60 кв.м), "Санкт-Петербург" (квартиры площадью 60-66 кв. м.).





Дом "Сан-Франциско" ждет вас

3. Акция для автовладельцев

Скидку до 150 евро за квадратный метр получает каждый клиент при покупке машино-места в паркинге по улице Германовская,7. В акции участвует сразу несколько новостроек: "Ницца" , "Токио" , "Лос-Анджелес" , "Нью-Йорк" , "Киото" , "Копенгаген" , "Стамбул" , "Каир" , "Вильнюс" , "Екатеринбург" , "Флоренция" , "Глазго" , "Лас Вегас" , "Таллин" , "Тбилиси" , "Ереван" , "Канны" , "Монако" , "Полька" , "Вена" , "Мумбаи" , "Бангкок" , "Стокгольм" , "Осло" или "Баку" ?

А при покупке определенных квартир площадью свыше 55 квадратных метров в готовом элитном доме "Волна" - машино-место в подарок!





Машино-место в паркинге – выбор лучшего автовладельца

Обратите внимание, что акции не отменяют действия друг друга, а суммируются со всеми предложениями, которые действуют на данный момент!

Подробности можно узнать по телефону 7675 или по городским номерам +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.





Готовые дома "Прага" и "Варшава" - отличный вариант, если не хочется ждать

Главные характеристики многофункционального комплекса Minsk World – это транспортная доступность и развитая инфраструктура.

В вашем распоряжении будут остановки наземного транспорта и сразу две станции метро – "Ковальская Слобода" уже работает, а "Аэродромная" строится прямо в границах комплекса. На машине быстро добраться в центр и в сторону МКАДа позволяют важные транспортные магистрали столицы – улица Аэродромная и Кижеватова.





Границы комплекса очерчивают улицы Аэродромная и Кижеватова

Каждый квартал комплекса – особая территория, созданная с учетом всех требований по благоустройству территории. Возле каждого дома – современные спортивные и детские площадки, велодорожки и зоны выгула домашних животных.





Современные детские площадки возле каждого дома





Удобная среда для занятий спортом





По всему комплексу появятся велодорожки





Коммерческие помещения на первых этажах некоторых домов

В комплексе уже возводятся 7 школ и 13 детских садов, это значит, что одно или сразу несколько учреждений образования будут в пешей доступности. Тоже самое касается поликлиник и медицинских центров, кафе и магазинов, аптек и спортивных залов.





Один детский сад уже работает в комплексе

Центром притяжение Minsk World станет Деловой квартал МФЦ и торгово-развлекательный центр Mara Mall. Здесь смогут отдыхать и работать сотни белорусов и иностранцев.





Деловой квартал МФЦ и ТРЦ Mara Mall

Также в центре комплекса запроектирован большой парк с фонтанами, зонами отдыха и выгула домашних животных. Здесь можно будет провести время с семьей, с друзьями или даже наедине с собой.

Каждый дом многофункционального комплекса Minsk World создается не только красивым, но и комфортным. Безбарьерные входы, дизайнерское лобби с местом для консьержа, зоной отдыха и санитарной комнатой, комфортные лифты OTIS, свободные планировки и панорамные окна с детскими замками безопасности – все это характеристики новостроек в Minsk World .





Лобби дома "Лос-Анджелес"





Лобби дома "Варшава"

Купить здесь квартиру просто еще и потому, что застройщик предлагает удобные условия:

· Скидки при 100% оплате

· Рассрочка от 12 до 100 месяцев с первоначальным взносом от 10% в зависимости от выбранного дома

· Специальные кредитные программы: ОАО "Белинвестбанк" предлагает кредиты от 12,87%, ОАО "Банк БелВЭБ" - от 16,9%

Купить квартиру или коммерческое помещение в многофункциональном комплексе Minsk World можно в офисах продаж в Минске у ст. м. Восток по адресу: ул. Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж, работает в будние дни с 8:30 до 20:30, в выходные и праздники – с 9:00 до 20:00) и ул. Мстиславца, 11 (Dana Mall, 1-й этаж, работает ежедневно с 9:00 до 22:00).

Предложение доступно не только столичным жителям! Наши региональные менеджеры по продажам работают в 47 городах страны: Брест, Барановичи, Пинск, Иваново, Витебск, Новополоцк, Верхнедвинск, Докшицы, Орша, Барань, Болбасово, Дубровно, Лепель, Полоцк, Чашники, Толочин, Гомель, Жлобин, Мозырь, Речица, Светлогорск, Чечерск, Петриков, Калинковичи, Гродно, Лида, Новогрудок, Слоним, Дятлово, Кореличи, Могилев, Бобруйск, Кировск, Быхов, Шклов, Костюковичи, Мстиславль, Чаусы, Жодино, Борисов, Заславль, Молодечно, Клецк, Слуцк, Солигорск, Несвиж, Фаниполь. У них вы можете получить профессиональную консультацию, выбрать квартиру и заключить договор!

Станьте частью нашей дружной команды, заполните Анкету на сайте bir.by и вышлите на адрес personal@bir.by.

Многофункциональный комплекс Minsk World – лучшее место для жизни!

Размещение рекламы на БЕЛТА