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МОК готов ввести новые санкции против НОК Беларуси из-за ситуации с Тимановской

02.08.2021 10:03 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Условия участия белорусской делегации в Олимпийских играх в Токио могут быть пересмотрены из-за инцидента с легкоатлеткой Кристиной Тимановской. Об этом сообщил глава Международного олимпийского комитета Марк Адамспередает «РИА Новости».

Адамс говорит, что исполнительный комитет МОК запретил белорусским официальным лицам присутствовать на Олимпиаде, а спортсменам из Беларуси, наоборот, создал все условия, чтобы они могли участвовать в отборах, «чтобы в Беларуси не проходили турниры».

«Будем это пересматривать при необходимости, если ситуация изменится. Что касается этой спортсменки (прим. – Кристины Тимановской), будем продолжать с ней общаться. Мы вчера убедились, что она в безопасности и могла спокойно поспать», - заявляет глава МОК.

Он отмечает, что ситуация складывается неприятна и не избежать множества спекуляция и домыслов. Однако МОК на связи с легкоатлеткой, общался с ней ночью (инцидент произошел поздно вечером) и утром.

Адамс говорит, что не знает, кто из делегации Беларуси сейчас находится вместе с Тимановской, но некоторые представители НОК нашей страны не смогли приехать в Токио из-за запрета Международного олимпийского комитета.

«Мы с этим НОКом общаемся больше года, некоторым запретили приезжать, но у меня нет списка, кто с ней. Нам нужно получить больше деталей», - продолжает Марк Адамс.

Он заявляет, что сейчас главной задачей МОК является обеспечение безопасности белорусской легкоатлетки. По словам Адамса, Тимановской можно общаться со СМИ.

«Неправда, что ей нельзя говорить со СМИ. Местные органы власти заверили нас, что ей помогают. Задача номер один - ее безопасность. Нам нужно выслушать ее и поддержать в ее решении. Что касается спорта, мы ей будем помогать. Что касается других сфер, у других есть инструменты, чтобы ей помочь, это уже за пределами МОК», - подытожил глава МОК.

Напомним, вчера стало известно, что тренерский штаб национальной белорусской команды принял решение отправить легкоатлетку Кристину Тимановкую на родину. Причина, по их словам, - заключение врачей, «в связи с эмоционально-психологическим состоянием белорусской легкоатлетки». Сама Тимановская заявила, что это неправда и озвучила свою причину происходящего. В связи с инцидентом Кристина попросила убежища на Западе и обратилась в МОК. Сообщалось, что Польша и Чехия готовы были принять спортсменку.

 
 
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Условия участия белорусской делегации в Олимпийских играх в Токио могут быть пересмотрены из-за инцидента с легкоатлеткой Кристиной Тимановской.
 
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