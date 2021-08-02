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Накануне Дня десантников и сил специальных операций в Витебске организовали яркий праздник

02.08.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Беларусь сегодня отмечает День десантников и сил специальных операций. Накануне в Витебске состоялся яркий праздник для жителей города. На площади Победы личный состав разведывательно-десантной роты подготовил показательные выступления. На интерактивных площадках гостей пригласили покататься на БТР и квадроциклах. Самые ловкие преодолели полосу препятствий. Подготовили голубые береты и угощения - настоящую солдатскую кашу и чай.

Денис Кривенцов, замкомандира 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады:

Основная цель - привлечь молодежь, подрастающее поколение, ознакомить их с Вооруженными силами, силами специальных операций. Все спланировано для того, чтобы детям было интересно.

Сегодня в Витебске на территории воинской части пройдут показательные выступления, плац-концерт, выставка военной техники. В областном центре к памятникам в честь воинов-десантников возложат цветы.


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Теги: Витебск
 
 
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Беларусь сегодня отмечает День десантников и сил специальных операций. Накануне в Витебске состоялся яркий праздник для жителей города. На площади Победы личный...
 
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