|
Серьезная авария в Минске
02.08.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Стали известны подробности страшного ДТП, которое произошло накануне в белорусской столице. Вечером БМВ столкнулся с автобусом. В результате погиб 8-летний ребенок. Все обстоятельства произошедшего выясняются.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стали известны подробности страшного ДТП, которое произошло накануне в белорусской столице. Вечером БМВ столкнулся с автобусом. В результате погиб 8-летний...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)