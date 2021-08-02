В Беларуси отмечают День десантников и сил специальных операций

Источник материала: БT

"Никто кроме нас!" - этот девиз сегодня звучит по всей стране. Свой профессиональный праздник отмечают десантники.

В нашей стране этот праздник называется Днем десантников и сил специальных операций. История Воздушно-десантных войск начинается 2 августа 1930 года. В этот день на учениях под Воронежем было десантировано на парашютах подразделение в составе двенадцати человек. Большой вклад в победу над врагом внесли эти подразделения и в годы Великой Отечественной. В 2007 был образован новый род войск - силы специальных операций, которые стали правопреемником ВДВ. Сегодня они рассматриваются как одно из самых надежных звеньев в системе национальной безопасности.





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