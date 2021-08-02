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В Беларуси отмечают День десантников и сил специальных операций
02.08.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
"Никто кроме нас!" - этот девиз сегодня звучит по всей стране. Свой профессиональный праздник отмечают десантники.
В нашей стране этот праздник называется Днем десантников и сил специальных операций. История Воздушно-десантных войск начинается 2 августа 1930 года. В этот день на учениях под Воронежем было десантировано на парашютах подразделение в составе двенадцати человек. Большой вклад в победу над врагом внесли эти подразделения и в годы Великой Отечественной. В 2007 был образован новый род войск - силы специальных операций, которые стали правопреемником ВДВ. Сегодня они рассматриваются как одно из самых надежных звеньев в системе национальной безопасности.
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"Никто кроме нас!" - этот девиз сегодня звучит по всей стране. Свой профессиональный праздник отмечают десантники. В нашей стране этот праздник называется Днем...
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