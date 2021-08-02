Источник материала: БT

Скандалов хватало и на предыдущих олимпиадах.

Как и когда спорт стал частью политики? Почему Олимпийские игры - это далеко не единство духа? Вспомним самые громкие, трагичные и показательные примеры, когда и атлеты, и зрители становились заложниками политических игр. Смотрите сегодня в " Понятной политике " сразу после " Панорамы ".





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