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Самые трагичные примеры предыдущих олимпиад смотрите 2 августа в "Понятной политике"
02.08.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Скандалов хватало и на предыдущих олимпиадах.
Как и когда спорт стал частью политики? Почему Олимпийские игры - это далеко не единство духа? Вспомним самые громкие, трагичные и показательные примеры, когда и атлеты, и зрители становились заложниками политических игр. Смотрите сегодня в "
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Скандалов хватало и на предыдущих олимпиадах. Как и когда спорт стал частью политики? Почему Олимпийские игры - это далеко не единство духа? Вспомним самые...
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