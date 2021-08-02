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Самые трагичные примеры предыдущих олимпиад смотрите 2 августа в "Понятной политике"

02.08.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Скандалов хватало и на предыдущих олимпиадах.

Как и когда спорт стал частью политики? Почему Олимпийские игры - это далеко не единство духа? Вспомним самые громкие, трагичные и показательные примеры, когда и атлеты, и зрители становились заложниками политических игр. Смотрите сегодня в "Понятной политике" сразу после "Панорамы".


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Скандалов хватало и на предыдущих олимпиадах. Как и когда спорт стал частью политики? Почему Олимпийские игры - это далеко не единство духа? Вспомним самые...
 
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