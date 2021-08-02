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Смотрите документальный сериал о том, как Беларусь победила цветную революцию
02.08.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Абсолютно новые и эксклюзивные кадры того, как пытались разорвать нашу страну под видом мирных митингов и протестов. Раскрытие всей истории масштабного заговора против Беларуси. Пять стадий принятия неизбежного - от задумки до провала.
Смотрите с 4 по 8 августа сначала на телеканале
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Абсолютно новые и эксклюзивные кадры того, как пытались разорвать нашу страну под видом мирных митингов и протестов. Раскрытие всей истории масштабного заговора...
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