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Тимановская вместо помощи своей команде устроила хайп там, где его не могло быть - Новиков

02.08.2021 10:57 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

2 августа, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Тимановская вместо помощи своей команде устроила хайп там, где его не могло быть. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделился белорусский биатлонист, серебряный призер Олимпийских игр 2010 года в индивидуальной гонке, серебряный призер чемпионата мира, двукратный чемпион Европы Сергей Новиков, комментируя ситуацию на Олимпийских играх в Токио.

"Кристина Тимановская неправильно повела себя в этой ситуации. Даже если она и узнала от третьих лиц, что ее поставили в непрофильную для нее эстафету 4х400 м, в первую очередь нужно было не посты в интернете писать, а поговорить с тренерским составом. И я уверен, все бы ей рассказали и объяснили. Но высказываться в таком тоне о Федерации легкой атлетики, Национальном олимпийском комитете непозволительно", - отметил Сергей Новиков.

По словам олимпийского призера, Олимпиада - это сложные соревнования, все спортсмены волнуются и переживают. "Эстафета, куда включили Тимановскую, состоялась бы после ее профильной гонки. И вместо того, чтобы поддержать свою команду и страну, она стала добиваться какого-то хайпа и, наверное, своих личных целей. В любом случае, раз уж белорусская команда заявлялась на участие в этих соревнованиях, находясь уже в Токио, можно было немного сбавить пыл и тон и выступить. Для любого спортсмена дополнительное участие в еще одном виде программы, хоть и непрофильной, должно быть за счастье. Тем более, зная, что нужно поддержать команду, - поделился Сергей Новиков. - И я еще раз подчеркну, что все эти обсуждения должны были быть не в интернете, а в первую очередь со своими тренерами. Прежде чем делать скоропалительные выводы, нужно было хотя бы послушать тех, кто помог тебе прорваться на соревнования такого уровня. Такое поведение ни с профессиональной стороны как спортсмена, ни по человеческим качествам недопустимо. У всех стресс, все переживают. И в важный момент вместо помощи все получили раздутый из пустого скандал. Который никому не сделал лучше, ни нашим легкоатлетам, ни, тем более, самой Тимановской".-0-

 
Теги: Могилев
 
 
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2 августа, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Тимановская вместо помощи своей команде устроила хайп там, где его не могло быть. Таким мнением с...
 
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