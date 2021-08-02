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Авиация МЧС Беларуси продолжает ликвидировать пожар в районе турецкого Мармариса

02.08.2021 10:57 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиация МЧС Беларуси продолжает ликвидировать крупный пожар в районе турецкого Мармариса. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"Экипажи Ми-8 вчера выполнили 8 полетов, налет составил 12 ч 29 мин. За это время было выполнено 90 сливов воды. К местам ликвидации пожаров доставлены 12 турецких спасателей", - рассказали в пресс-службе.

Белорусские экипажи работают в международной команде совместно с другими вертолетами и самолетами, которые вместе с наземными силами осуществляют защиту города от сильнейшего лесного пожара. После ночного перерыва, во время которого проводится техническое обслуживание вертолетов наземными специалистами авиации МЧС Беларуси, вертолеты Ми-8 вновь приступают к тушению.

За минувшую неделю экипажи уже выполнили 24 полета, налет составил 38 ч 48 мин. За это время они выполнили 346 сливов. Кроме того, осуществлена доставка 18 турецких спасателей к местам ликвидации пожаров.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Экипажи Ми-8 вчера выполнили 8 полетов, налет составил 12 ч 29 мин. За это время было выполнено 90 сливов воды. К местам ликвидации пожаров доставлены 12 турецких...
 
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