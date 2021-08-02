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Белорусские власти планируют увеличить добычу нефти в 1,5 раза

02.08.2021 11:35 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В ближайшие 3-4 года Беларусь планирует увеличить добычу нефти в 1,5 раза за счет разработки новых месторождений. Об этом заявил помощник Александра Лукашенко, инспектор по Гомельской области Николай Рогащук в эфире СТВ.

Николай Рогащук говорит, что Гомельская область богата на полезные ископаемые, и поэтому сейчас выносятся предложения по ускорению разработки новых нефтяных месторождений.

«Для ускорения той же разработки нефтяных месторождений нашим объединением «Белоруснефть» также внесены предложения, чтобы это ускорить», - сказал помощник Лукашенко.

Он подчеркнул, что если все предложения, которые сейчас вынесены, «пройдут», то в ближайшие 3-4 года концерн «Беларуснефть» увеличит инвестиции в добычу нефти более чем в 2 раза. «И добыча нефти где-то в полтора раза может возрасти», - подытожил Николай Рогащук.

Отметим, в феврале текущего года в Хойникском районе Гомельской области было открыто новое местонахождение нефти (Восточно-Избыньское). Нефть найдена на глубине 4200 м. в зоне, которая была закрыта от нефтеразработок после аварии на Чернобыльской АЭС. По предварительным данным, запасы данного месторождения составляют 0,5 млн тонн.

Всего в Беларуси в год добывается 1,71 млн тонн нефти.

Напомним, основным поставщиком «черного золота» в нашу страну является Россия. За первое полугодие РФ поставила в Беларусь 6,22 млн тонн нефти, увеличив данный показатель на 34% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Помимо этого Беларусь подписала соглашение о поставках нефти с Казахстаном в рамках торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов. Однако казахская нефть попадет в нашу страну не раньше октября 2021 года.

 
 
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В ближайшие 3-4 года Беларусь планирует увеличить добычу нефти в 1,5 раза за счет разработки новых месторождений.
 
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