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Дожди и грозы ожидаются в Беларуси 3 августа

02.08.2021 11:39 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди и грозы ожидаются в Беларуси 3 августа, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Во вторник будет переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Ветер прогнозируется западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, ночью местами в северных районах порывы до 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью составит плюс 9-15. Днем будет от плюс 20 по северу до 26 градусов тепла по югу страны.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди и грозы ожидаются в Беларуси 3 августа, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии,...
 
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