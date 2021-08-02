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Хренин: силы спецопераций - элита и гордость Вооруженных Сил Беларуси
02.08.2021 11:45 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр обороны Виктор Хренин поздравил военнослужащих сил специальных операций
"Нынешнее поколение "голубых беретов" бережно хранит ратные традиции своих предшественников, достойно справляется с поставленными задачами, неизменно демонстрирует сплоченность и верность воинскому долгу, присяге и Отечеству. В напряженных буднях воины-десантники постоянно совершенствуют свою профессиональную подготовку и боевую выучку, повышая тем самым обороноспособность нашего государства", - сказал Виктор Хренин.
По его словам, сегодня силы специальных операций являются элитой и гордостью Вооруженных Сил Беларуси. "Это современный, динамично развивающийся род войск, оснащенный современными образцами вооружения, военной и специальной техники, экипировки. Это единый сплав мужества и патриотизма, стойкости и решительности в выполнении поставленных задач", - подчеркнул министр.-0-
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"В напряженных буднях воины-десантники постоянно совершенствуют свою профессиональную подготовку и боевую выучку, повышая тем самым обороноспособность нашего...
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